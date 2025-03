Dragon Ball Daima: la vittoria di Goku ricorda una scena iconica contro Piccolo

Dragon Ball Daima, l’ultimo progetto dell’amato Akira Toriyama si è concluso nello stesso periodo del suo anniversario della morte. La nuova avventura ha visto Goku e i suoi amici esplorare il Mondo del Reame dei Demoni, con lo scopo di cercare le sfere del drago e tornare alla normalità in quanto trasformati in bambini da Gomah. L’anime si conclude con una nota felice, riportando Goku e gli altri alla loro età normale e cambiando lo status del Mondo dei Demoni.

Re Gomah è il principale antagonista della serie e l’anime si conclude con la sua sconfitta. Majin Ku diventa il nuovo Re dei Demoni, promettendo di rendere il Mondo dei Demoni un posto spaventoso ma bello in cui vivere. Arinsu diventa il Vice Re dei Demoni Supremo e le chiede aiuto per raggiungere il suo obiettivo. Goku e i suoi amici tornano sulla Terra mentre il Mondo dei Demoni cerca di stabilirsi con il cambio di monarchia. L’ultimo episodio vede Goku sconfiggere Gomah e lo fa con un attacco che ricorda una classica scena vista nello scontro contro Re Piccolo.

Re Piccolo era un importante antagonista nella serie originale di Dragon Ball. Goku sconfisse il villain con una delle sue mosse più iconiche: l’attacco aereo con con la Kamehameha che fece letteralmente un buco nel Re dei demoni. Prima di morire, Re Piccolo sputò un uovo, assicurandosi la reincarnazione come Piccolo Jr. In Daima, Goku usa la sua Ultra Kamehameha per fare un buco nel petto di Gomah.

Sebbene il nuovo attacco sia incredibilmente potente, ricorda comunque come il giovane combattente sconfisse “l’altro” Re dei Demoni. I combattimenti di Dragon Ball, specialmente in Z i poteri sono molto enfatizzati esagerati. Un semplice pugno non è mai abbastanza, quindi i personaggi devono subire ferite devastanti per evidenziare quanto siano potenti i loro avversari. Un buco nel petto è una delle ferite più brutali, spesso intesa a trasmettere le loro implicazioni fatali.

Lo stesso è accaduto durante lo scontro contro Radish, con Goku ha sacrificato la sua vita tenendo suo fratello fermo per permettere a Piccolo di colpirlo con il suo Cannone Speciale.

Fonte – Comicbook