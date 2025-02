Dragon Ball Daima: il finale di stagione omaggerà Akira Toriyama

Dragon Ball Daima si sta preparando al ventesimo e ultimo episodio della serie anime. Presentato come una sorta di remake ufficiale di Dragon Ball GT, il viaggio dei Guerrieri Z nel Reame dei Demoni ha riservato parecchie sorprese ai fan. Come si poteva immaginare, si scopre che l’episodio finale avrà un tributo speciale al defunto mangaka Akira Toriyama. Dal momento che Daima è uno degli ultimi progetti che il prolifico mangaka ha contribuito a forgiare, ha senso che questo ultimo anime trovi un modo per rendere omaggio all’uomo che ha cambiato per sempre il mondo degli shonen.

Akira Toriyama è purtroppo scomparso il 1° marzo 2024 dell’anno scorso. Dopo la sua scomparsa, non solo i mangaka e fumettisti di tutto il mondo hanno reso omaggio al Toriyama, ma anche nazioni come Francia e Cina si sono assicurate di riconoscere i suoi successi. Al momento non sappiamo se Daima tornerà con una seconda stagione ma ciò che colpisce e che commuove è che Daima si concluderà nell’anniversario della morte del mangaka, rendendo omaggio a Toriyama in un modo speciale.

Al momento, i fan non hanno idea se questo prossimo episodio sarà il vero finale della serie o se questa sarà solo la prima di molte stagioni per Dragon Ball Daima. La serie si svolge prima di Dragon Ball Super, e potrebbe esserci ancora del territorio importante da coprire se Toei Animation volesse presentare queste iterazioni dei Guerrieri Z. Di recente, un produttore del franchise ha accennato all’idea che la serie Dragon Ball pubblicherà nuove storie per i decenni a venire.

Quando Akira Toriyama è morto l’anno scorso, è stato rivelato che stava lavorando a diversi progetti, tra cui Daima, uno dei più grandi. Il manga Super ha recentemente pubblicato un nuovo capitolo, quindi sarà interessante vedere se ci sono saranno altre opere a cui il defunto mangaka ha lavorato prima di morire. Naturalmente, ci sono ancora alcune grandi trame del manga Super che devono essere portate sullo schermo, tra cui gli archi di Moro e Granolah.

Fonte – Comicbook