Dragon Ball: gli editori di Toriyama svelano l’origine di Trunks

Akira Toriyama rivoluzionato il mondo dei manga shonen con Dragon Ball che è diventata una delle serie più influenti di sempre. Gli editor di Dragon Ball di Toriyama, Kazuhiko Torishima, Yu Kondo e Fuyuto Takeda, sono stati recentemente intervistati da Kosokoso per il podcast radiofonico J-Wave e hanno ulteriormente confermato le capacità di improvvisazione di Toriyama. Hanno affermato che il mangaka non condivideva spesso informazioni con il team e che si inventava una nuova idea a braccio mentre scriveva un nuovo capitolo.

L’intervista offre un’interessante panoramica sul rapporto di Toriyama con Dragon Ball, incluso il suo desiderio di terminare la serie prima di quanto accaduto e come gli editor hanno escogitato modi per rendere la serie più piacevole da scrivere per Toriyama. Una delle informazioni più scioccanti riguarda il personaggio preferito dai fan, Trunks. I fan sanno che Trunks è il futuro figlio di Vegeta e Bulma in Dragon Ball Z, ma a quanto pare non era questa l’intenzione originale. Secondo gli editori, Toriyama non sapeva nemmeno chi fosse quando è stato presentato per la prima volta.

La prima apparizione di Trunks in Dragon Ball Z è uno dei momenti più iconici dell’intera serie. Freezer è arrivato sulla Terra come cyborg e si prepara ad annientare il pianeta per vendicarsi di Goku. Ma in quel momento arriva Trunks dal nulla, si trasforma in un Super Saiyan e si sbarazza rapidamente di Freezer e dei suoi sottoposti nel modo più iconico di sempre. È stata una delle scene più scioccanti e gradite dal pubblico della serie fino a quel momento.

Secondo l’intervista con gli editori, Toriyama non aveva ancora deciso chi fosse esattamente Trunks quando è apparso per la prima volta. L’intervista ripercorre il processo di Toriyama e di come non gli piacesse fare piani a lungo termine, ma piuttosto fare sorprese. Quando la storia apparentemente si blocca su un punto della trama, Toriyama scriveva qualcosa di nuovo per tirarsi fuori dai guai. È stato lo stesso approccio che ha adottato quando il mangaka ha scritto la Saga degli Androidi e l’introduzione di Trunks. Toriyama ha avuto l’idea che Trunks fosse il figlio di Vegeta e Bulma dopo le prime apparizioni del personaggio, con sorpresa dei suoi editori.

Inizialmente i suoi editori sono rimasti confusi da questa rivelazione, soprattutto perché Bulma non aveva mostrato alcun interesse per Vegeta a quel punto. Gli editori hanno chiesto come Toriyama avrebbe spiegato quella relazione, ma il mangaka ha liquidato la cosa e ha continuato su questa scia narrativa. La storia passata di Trunks faceva parte della filosofia di Toriyama di non pianificare mai troppo le cose. Introduceva nuove idee all’improvviso e le cambiava al volo se le trovava noiose o scomode. I suoi editor lo elogiavano per la sua capacità di improvvisare e inventare cose al volo.

Fonte – Comicbook