Victoria of Many Faces tornerà con una seconda stagione e un episodio speciale. L’annuncio è stato pubblicato il 1° settembre 2026, al termine della messa in onda della prima stagione, conclusasi con il suo nono episodio. Date di debutto per entrambi i progetti non sono ancora state comunicate.

La prima stagione ha debuttato il 7 luglio 2026 e ha concluso la sua programmazione estiva con 9 episodi. La serie è prodotta da Studio DEEN con la regia di Nobukabe Kimura. Il chief animation director è Lion. La serie è disponibile in streaming su Crunchyroll.

Il cast vocale principale: Chika Anzai doppia la protagonista Victoria Sellers (alias Chloe); Shion Wakayama interpreta Nonna; Yohei Azakami è la voce di Jeffrey Asher; Kenji Nojima doppia Lancome; Daisuke Ono è Edward Asher; Megumi Han interpreta Clark.

La serie è adattata dall’omonima light novel scritta da Syuu con illustrazioni di Nanna Fujimi. La storia era stata originariamente serializzata su piattaforma web prima di ricevere una pubblicazione ufficiale. La light novel è pubblicata in Giappone da Kadokawa tramite l’etichetta Comic Walker. L’edizione inglese è in corso con Yen Press. La serie non è ancora stata annunciata in Italia.

La trama di Victoria of Many Faces segue Chloe, la miglior spia della sua organizzazione. Quando il suo superiore la tradisce, decide di fuggire e di iniziare una nuova vita come semplice cittadina, adottando l’identità di Victoria Sellers. La sua nuova esistenza viene però complicata dall’arrivo di Nonna, una bambina di cui si prende cura, e da Jeffrey Asher, capitano del secondo ordine dei cavalieri, con cui nasce una relazione romantica. Il tutto si svolge in un’epoca in cui le spie operano nell’ombra di ogni nazione, rendendo difficile fidarsi di chiunque, compresi vecchi alleati e nuovi nemici.

Infine, il genere spy-romance in ambientazione pseudo-storica si è rivelato uno dei filoni più seguiti dell’estate 2026, stagione che ha ospitato anche altri ritorni e nuovi debutti di rilievo. Tra le serie più seguite del palinsesto estivo 2026 si trovano anche Spy x Family: Extra Mission II, evento speciale annunciato per l’autunno 2026. Sul fronte del genere spy in animazione giapponese, un punto di riferimento imprescindibile resta Spy x Family – Stagione 3, già disponibile dal 2025. Tra i titoli dell’estate 2026 con sequel confermato figura anche The Ramparts of Ice – Stagione 2, in arrivo su Netflix il 1° ottobre 2026.