The Ramparts of Ice: annunciata la seconda stagione dell’anime, debutto il 1 ottobre 2026

La seconda stagione di The Ramparts of Ice è ufficiale. L’annuncio è arrivato il 2 luglio 2026 tramite il sito ufficiale della serie, accompagnato da una nuova key visual. Il debutto è fissato per il 1 ottobre 2026.

La prima stagione ha debuttato il 2 aprile 2026, prodotta da Studio KAI. La regia era affidata a Mankyū, già noto per The Ice Guy and His Cool Female Colleague. Tutto lo staff torna per la stagione 2.

Il cast principale resta invariato. Anna Nagase doppia Koyuki Hikawa, Fuka Izumi interpreta Miki Azumi, Shoya Chiba è Minato Amamiya e Satoshi Inomata dà la voce a Yota Hino. Presenti anche Rikuya Yasuda come Hayato Akahoshi, Akari Kito come Momoka Kuriki, Kakeru Hatano come Yuki Azumi e Natsumi Kawaida.

Il manga originale è scritto e disegnato da Kōcha Agasawa. Ha debuttato come webtoon autopubblicato, per poi essere serializzato su Line Manga dal 10 gennaio 2020 al 28 aprile 2022. Shueisha ha avviato la pubblicazione in formato tankōbon a luglio 2023. Attualmente conta 14 volumi, l’ultimo uscito il 4 febbraio 2025.

La storia segue Koyuki, una studentessa riservata e difficile da avvicinare, e Minato, che è determinato a conoscerla davvero. Il rapporto tra i due avanza lentamente, costruito su piccoli momenti quotidiani all’interno dell’ambiente scolastico.

Inoltre, il manga ha ricevuto riconoscimenti importanti. Ad esempio, nel 2018, ha vinto il premio speciale al Shueisha Shōjo Manga Grand Prix Powered by Line Manga Indies. Quattro anni dopo, nel 2022 si è classificato primo nella categoria josei del Comic Seymour Annual Ranking. Nel 2023 ha ottenuto una candidatura allo Shogakukan Manga Award. Nel 2024 è entrato nella top 15 del Kono Manga ga Sugoi! e sesto nella lista dei fumetti consigliati dai librai giapponesi.

La prima stagione è distribuita su Netflix. Al momento non è stata ancora confermata la piattaforma per la seconda stagione in Italia, ma la distribuzione tramite Netflix rimane lo scenario più probabile.

Infine ricordiamo che l’autunno 2026 si conferma un periodo ricco di ritorni attesi. Tra i titoli già annunciati per ottobre figurano Blue Box Stagione 2 su Netflix e Black Clover Stagione 2 su Crunchyroll. Anche Akane-banashi tornerà con una seconda stagione, prevista per gennaio 2027.