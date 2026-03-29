Blue Box torna con la seconda stagione: uscita fissata per ottobre 2026 su Netflix

All’AnimeJapan 2026 sono state presentate alcune novità legate a Blue Box, in attesa della seconda stagione. L’uscita è prevista per ottobre 2026, con la trasmissione in Giappone a partire dal 4 ottobre e la distribuzione su Netflix.

Insieme all’annuncio sono stati mostrati anche un primo teaser trailer e una nuova key visual, che offrono un’anteprima di quello che verrà nei prossimi episodi. Il materiale rilasciato mantiene il tono già visto nella prima stagione, puntando su un equilibrio tra sport e relazioni personali.

La storia riprende da Taiki e Chinatsu, due personaggi che si trovano a condividere non solo gli allenamenti, ma anche qualcosa di più personale. Lui è determinato a migliorare nel badminton, mentre lei continua a dedicarsi al basket con grande impegno. Il loro rapporto si sviluppa proprio in questo contesto, tra obiettivi sportivi e momenti quotidiani che li avvicinano.

Il progetto nasce dal manga di Kouji Miura, pubblicato su Weekly Shonen Jump, che nel tempo ha guadagnato sempre più attenzione. L’adattamento animato ha contribuito a rendere la storia ancora più accessibile, mantenendo quel mix tra competizione e sentimenti che caratterizza l’opera.

Dal punto di vista produttivo, la regia è affidata a Daisuke Sakou, con il character design e la supervisione dell’animazione curati da Miho Tanino. La sceneggiatura è seguita da Yuko Kakihara, mentre la colonna sonora è composta da Takashi Ohmama. L’animazione è realizzata da Electric Circus.

Con questa seconda stagione, la serie continua il suo percorso, portando avanti una storia che si muove tra crescita personale e legami. Resta da vedere come evolveranno le dinamiche tra i protagonisti e quali nuovi sviluppi verranno introdotti nel corso degli episodi. Non resta che attendere i prossimi trailer e anticipazioni per scoprire in che modo Taiki e Chinatsu affronteranno le sfide future, sia nello sport sia nei loro rapporti personali.