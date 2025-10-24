Blue Box: in arrivo una nuova light novel ispirata al manga di Miura Kouji

Blue Box non si ferma: è in arrivo un nuovo capitolo tutto da scoprire. Dopo il successo della prima novel, è stato annunciato che il manga di Miura Kouji avrà presto un secondo romanzo ufficiale, intitolato Blue Box Interlude. L’uscita è fissata per il 4 dicembre 2025 in Giappone, e sembra che ci regalerà un modo tutto nuovo di guardare alla storia di Taiki e Chinatsu, con momenti che non abbiamo mai visto nel manga.

Blue Box, pubblicato su Weekly Shonen Jump, è uno di quei manga che riescono a colpirti senza bisogno di grandi effetti. Mischia sport, vita quotidiana e sentimenti in un modo super genuino, e forse è proprio per questo che ha conquistato così tanti lettori. Seguiamo Taiki, che gioca a badminton, e Chinatsu, promessa del basket, mentre cercano di trovare il loro equilibrio tra allenamenti, sogni e quella tensione dolce di chi prova qualcosa ma non sa ancora come dirlo.

La nuova novel, Blue Box Interlude, esplorerà momenti inediti della storia, approfondendo le emozioni dei protagonisti e dei personaggi secondari che spesso restano in secondo piano nel manga. Questa volta, la storia sarà incentrata su Kasahara Tsukasa, un ragazzo del primo anno che passa l’estate a casa con la febbre mentre i suoi amici Taiki e Hina vanno insieme a un festival. Da solo, inizia a ripensare alle sue amicizie, ai sentimenti non detti e a un’estate che non dimenticherà mai. Il romanzo includerà anche episodi inediti dedicati ad Ayame e Tsukasa, oltre a una prima esperienza lavorativa di Taiki e Chinatsu, raccontando così nuovi frammenti di vita che arricchiscono il mondo di Blue Box.

Negli ultimi anni, il manga è diventato sempre più popolare, anche grazie all’anime. Questa nuova novel sembra un modo perfetto per continuare a vivere quella storia fatta di sogni, sport e sentimenti che crescono piano piano, proprio come i suoi protagonisti.

Un piccolo regalo di fine anno per tutti i fan di Blue Box, pronti a tuffarsi ancora una volta nel mondo di Taiki e Chinatsu, tra sport, sogni e sentimenti che fanno battere il cuore.