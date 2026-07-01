Cyberpunk: Edgerunners 2, svelata la nuova squadra di protagonisti in arrivo in autunno

Il ritorno a Night City ha finalmente dei volti nuovi. Dopo quattro giorni consecutivi di annunci e dettagli svelati goccia a goccia, la produzione ha finalmente mostrato al mondo la squadra di mercenari che guiderà la seconda stagione di Cyberpunk: Edgerunners. Il debutto dei prossimi dieci episodi è fissato su Netflix per l’autunno del 2026, con una trama inedita che promette di concentrarsi su forti temi di riscatto e vendetta. Le aspettative del pubblico sono altissime, soprattutto dopo il successo planetario del primo capitolo, capace di fare incetta di premi e di rilanciare le vendite del videogioco.

Il nuovo gruppo è composto da quattro figure centrali, ognuna con un passato pesante da digerire. Il primo è Weak Kingsley, una volta considerato un Edgerunner di altissimo livello soprannominato “King”, ma che oggi vive ormai nell’ombra della sua vecchia reputazione. Insieme a lui troviamo D, una netrunner decisamente abile che si muove mossa dalla rabbia, intenzionata a vendicare lo sterminio del suo intero clan. C’è poi Roman Carax, un giovane esponente dei media ossessionato dal raccontare storie vere in una società totalmente sommersa da intrattenimento artificiale. Chiude il cerchio Talia Yang, una donna fuggita dal mondo delle multinazionali e attirata dalla vita violenta che si respira fuori dal sistema delle corporazioni.

Dietro la realizzazione visiva di questo capitolo c’è un cambio della guardia alla regia, affidata a Kai Ikarashi, affiancato da Masahiko Otsuka alla composizione della serie e Kanno Ichigo al design dei personaggi. Lo sviluppo complessivo rimane invece nelle mani di CD PROJEKT RED insieme allo studio d’animazione Trigger, con Bartosz Sztybor nel ruolo di showrunner, scrittore e produttore.

Questa seconda parte si strutturerà come un racconto indipendente rispetto alla storia passata, una cronaca cruda ambientata sempre all’interno dell’universo di Cyberpunk 2077. In una metropoli dominata dallo spettacolo della violenza e dai riflettori, i nuovi protagonisti dovranno capire fino a che punto spingersi per fare in modo che la propria voce conti davvero qualcosa.