Daemons of the Shadow Realm: svelati trailer e dettagli per la seconda parte

Ci siamo quasi per la prosecuzione di Daemons of the Shadow Realm. La seconda parte dell’anime debutterà infatti il prossimo 4 luglio, con i nuovi episodi che saranno trasmessi in streaming su Crunchyroll. Nell’attesa, i canali ufficiali del progetto hanno lanciato un bel po’ di materiale fresco: un trailer inedito, una key visual tutta nuova e i nomi degli artisti che cureranno le sigle.

La storia ripartirà direttamente dall’episodio 13, rimettendoci sulle tracce dei gemelli Yuru e Asa, noti come “i bambini che separano il giorno e la notte”. La loro vita viene sconvolta quando un attacco militare distrugge il villaggio di Yuru, un assalto mirato proprio a sfruttare il potere dei gemelli di governare su queste potentissime entità soprannaturali, chiamate Tsugai. Separati fin da piccoli e rimasti a lungo ignari della verità sulla loro nascita, fratello e sorella si troveranno ad affrontare gli Tsugai dei propri avversari in un’intricata trama. I due dovranno combattere per ritrovarsi, riscattare ciò che spetta loro di diritto e salvare il mondo.

Il nuovo trailer promozionale permette già di ascoltare un’anteprima della sigla di apertura, intitolata back shot e cantata da Masanori Otoda. La sigla di chiusura si intitola invece Peacock, un brano affidato alla voce di Kei Sugawara.

Sul fronte tecnico nessuna sorpresa. Troviamo lo stesso identico team che ha curato la prima metà dell’opera. Lo studio Bones gestisce le animazioni, mentre la regia è in mano a Masahiro Ando. Noboru Takagi segue la composizione della serie, Nobuhiro Arai si occupa del character design e Kenichiro Suehiro firma la colonna sonora.

Dietro la storia c’è la mente di Hiromu Arakawa, che i più ricorderanno sicuramente come la mamma di Fullmetal Alchemist. La mangaka ha debuttato con il manga di Daemons of the Shadow Realm a dicembre 2021, sulle pagine della rivista Monthly Shonen Gangan di Square Enix, conquistando subito i lettori. Non resta che aspettare l’inizio di luglio per vedere come continuerà il viaggio di Yuru e Asa.