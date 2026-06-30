Rent A Girlfriend: annunciata ufficialmente la sesta stagione dell’anime

La storia tra Kazuya Kinoshita e Chizuru Mizuhara non si ferma qui. Nemmeno il tempo di archiviare la quinta stagione, terminata il 26 giugno, che hanno subito sganciato la bomba: la stagione 6 di Rent-A-Girlfriend è già in produzione. Per l’occasione, lo staff ha condiviso sui social un’illustrazione promozionale inedita in attesa dei prossimi episodi.

I vecchi episodi trasmessi in primavera hanno totalizzato ottimi ascolti, spingendo la produzione a velocizzare i tempi per i nuovi capitoli. La sceneggiatura si concentrerà sul “Living Together Arc”. Si tratta di un filone molto atteso dai lettori, in cui la convivenza forzata sotto lo stesso tetto manderà totalmente all’aria i già precari equilibri tra il protagonista e le ragazze. Un rinnovo così rapido non stupisce se si guarda ai numeri commerciali del brand creato da Reiji Miyajima.

Parlando del manga, l’autore lo pubblica dal 2017 su Weekly Shonen Magazine e ha già raggiunto più di tredici milioni di copie in giro per il mondo, senza contare il live-action uscito nel 2022. Da noi in Italia i volumi cartacei si trovano facilmente in fumetteria grazie a J-Pop Manga. Per quanto riguarda la serie, il debutto risale al 2020, con i capitoli successivi usciti poi a ruota nel 2022 e nel 2023, puntando sempre tutto sulla solita carrellata di malintesi. Sul fronte dei doppiatori, i fan ritroveranno Shun Horie a dare la voce a Kazuya e Sora Amamiya nei panni di Chizuru.

Se non avete mai visto l’opera, in sostanza parla di Kazuya, un universitario un po’ imbranato che si fa lasciare dalla ragazza e, per disperazione, ne affitta un’altra a pagamento tramite un’app sul telefono. Incontra Chizuru, una studentessa bellissima, ma quella che doveva essere solo una messinscena di poche ore si trasforma in una montagna di bugie e sentimenti confusi difficili da gestire. In Italia trovate tutti i vecchi episodi in streaming su Crunchyroll, che trasmetterà anche questa sesta stagione in contemporanea con il Giappone.