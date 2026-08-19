Kingdom: i grandi del manga celebrano i 20 anni della serie con illustrazioni speciali

Il manga Kingdom festeggia il ventennale della sua pubblicazione con un grande progetto editoriale promosso nel mercato giapponese. A prendere parte ai festeggiamenti pensati in onore del lavoro di Yasuhisa Hara sono alcuni dei nomi più influenti del settore. Nello specifico, l’iniziativa vede la partecipazione diretta di Yoshihiro Togashi, mente dietro Hunter x Hunter, Masashi Kishimoto, il papà di Naruto ed Eiichirō Oda, autore di One Piece.

La proposta centrale vede ognuno di questi mangaka cimentarsi nella personalissima raffigurazione di Shin. Il giovane protagonista della storia viene così ridisegnato secondo l’impronta estetica e le tecniche grafiche che rendono unico il lavoro dei singoli artisti coinvolti. L’unione tra visioni artistiche così distanti permette di osservare il guerriero sotto una veste del tutto inedita, capace di fondere la struttura del personaggio originale con gli stili visivi di altre opere entrate nella storia. Le varie illustrazioni firmate dai maestri ospiti andranno a comporre il cuore di un’uscita cartacea celebrativa creata proprio per valorizzare questo importante traguardo temporale.

I disegni e gli approfondimenti realizzati per l’occasione saranno pubblicati nel volume speciale intitolato Kingdom Magazine 2026. La rivista commemorativa debutterà ufficialmente nei negozi e nelle librerie del Giappone a partire dal prossimo 19 agosto, proponendosi come un vero e proprio pezzo d’antologia per chiunque collezioni la serie. In Italia l’opera cartacea continua a riscuotere un ottimo successo grazie alla pubblicazione curata da J-Pop Manga, che porta regolarmente in fumetteria i volumi della saga storica.

Il franchise ha consolidato la sua enorme popolarità anche attraverso l’adattamento anime prodotto dallo storico Studio Pierrot, una trasposizione capace di trascinare il pubblico per anni fino alla sesta stagione, trasmessa con successo verso la fine del 2025. Un tributo del genere sottolinea l’enorme rispetto maturato dall’opera di Yasuhisa Hara sia tra i lettori sia nell’ambiente professionale, dove un manga di ambientazione storica è riuscito a conquistare l’ammirazione sincera dei colleghi più blasonati dell’intera industria. L’annuncio ha suscitato fin da subito un fortissimo interesse globale.