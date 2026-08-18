Hayao Miyazaki è al lavoro su un nuovo progetto segreto per Studio Ghibli

Hayao Miyazaki è al lavoro su un nuovo progetto per Studio Ghibli. La conferma arriva dal presidente dello studio Kenichi Yoda, che ha dichiarato pubblicamente come il regista si rechi ancora ogni giorno negli uffici dello studio nonostante i suoi 85 anni. Il dettaglio più significativo: solo Miyazaki sa esattamente a cosa sta lavorando. Yoda ha detto testualmente che «solo lui sa esattamente a cosa sta lavorando», lasciando intendere che il nuovo progetto è avvolto nel massimo riserbo anche all’interno dello studio stesso.

La notizia è emersa in occasione della proiezione privata del corto A Night in the Valley of Witches (Majo no Tani no Yoru), opera di Goro Miyazaki co-diretta con Akihiko Yamashita. Il corto ha una durata di circa 15 minuti ed è stato realizzato in esclusiva per il Ghibli Park di Nagakute, dove è in programmazione presso la Screening Room Cinema Orion del Grand Warehouse dal 8 luglio 2026. Il corto non sarà distribuito nei cinema né in streaming: è visibile esclusivamente all’interno del parco. È il primo cortometraggio prodotto appositamente per il Ghibli Park.

Proprio durante questa proiezione, Goro Miyazaki ha parlato della reazione del padre ai lavori. Le sue parole descrivono Hayao come «impazzito, in senso buono», visibilmente entusiasta di ciò che aveva visto. Subito dopo, però, esausto, aveva fatto ritorno a casa. Goro ha poi aggiunto che il padre è attivamente impegnato in qualcosa di nuovo, senza però aggiungere ulteriori dettagli. La politica dello studio, come confermato dallo stesso Yoda, è che il nuovo progetto non sarà un sequel di opere precedenti.

Il rapporto tra Hayao e Goro Miyazaki è da sempre complesso. Le tensioni si erano palesate già con il debutto alla regia di Goro, I Racconti di Terramare (2006), che Hayao aveva criticato duramente ritenendo il figlio non ancora pronto. Negli anni successivi il rapporto si è progressivamente avvicinato: i due hanno collaborato ufficialmente su La Collina dei Papaveri (regia di Goro, sceneggiatura di Hayao), Ponyo sulla scogliera e Il Ragazzo e l’Airone, dove Goro ha ricoperto il ruolo di produttore esecutivo. Lo stesso Hayao aveva espresso grande soddisfazione per quel film, vincitore dell’Oscar come miglior film d’animazione 2024.

Il Ragazzo e l’Airone era stato a lungo considerato il film d’addio del maestro. Il produttore Toshio Suzuki aveva già spiegato in passato perché Miyazaki non si fosse ritirato, e una notizia precedente aveva già confermato che il regista era al lavoro su un nuovo film. Oggi quella notizia trova un’ulteriore conferma indiretta, con la precisazione che la natura esatta del progetto rimane sconosciuta perfino al vertice dello studio.

Nel frattempo, lo Studio Ghibli ha continuato a espandere la propria presenza con iniziative collaterali. La Panorama Box, una serie di illustrazioni inedite di Miyazaki tratte da film come La Città Incantata, Nausicaä, Howl e Kiki, è esposta al Grand Warehouse del Ghibli Park dall’8 luglio 2026. Inoltre, sul fronte cinematografico, lo studio ha riportato al cinema le versioni restaurate in 4K di Porco Rosso e Principessa Mononoke, con uscite italiane fissate rispettivamente ad aprile e giugno 2026.

Per finire, segnaliamo che tutti gli indizi interni portano verso Goro Miyazaki come erede designato, ma lui stesso ha più volte evitato di rispondere, ribadendo che la figura del padre è ancora centrale.