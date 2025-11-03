Studio Ghibli: in arrivo al cinema le versioni restaurate di Principessa Mononoke e Porco Rosso.

Grandi notizie per tutti gli amanti dello Studio Ghibli. Due tra i film più amati di Hayao Miyazaki stanno per tornare al cinema, e questa volta lo faranno in grande stile. Dopo l’annuncio a Lucca Comics & Games 2025, è arrivata la conferma ufficiale: Porco Rosso e Principessa Mononoke torneranno nelle sale nel 2026. Una notizia che ha fatto felici tantissimi fan, pronti a rivedere sul grande schermo due vere perle dello Studio Ghibli.

Porco Rosso sarà il primo a tornare al cinema, dal 23 al 29 aprile 2026. Un’occasione perfetta per rivedere uno dei film più affascinanti di Miyazaki, la storia del pilota dal volto di maiale che vola tra duelli, malinconia e libertà. Anche dopo tutti questi anni, riesce ancora a toccare corde profonde e a farci sognare con quella poesia un po’ malinconica che solo lui sa raccontare.

Subito dopo, dal 4 al 10 giugno 2026, arriverà Principessa Mononoke, per la prima volta al cinema in versione restaurata 4K. Un’occasione unica per riscoprire l’epica battaglia tra natura e civiltà, raccontata attraverso gli occhi di Ashitaka e della misteriosa San. Il restauro promette di valorizzare ogni dettaglio del mondo creato da Miyazaki, dalle foreste sacre agli spiriti ancestrali, rendendo l’esperienza ancora più immersiva.

L’annuncio, accolto con entusiasmo dai visitatori dello stand Ghibli a Lucca, conferma ancora una volta quanto il legame tra lo studio giapponese e il pubblico italiano sia forte e autentico. Ogni ritorno in sala dei film Ghibli è un piccolo evento collettivo, un modo per condividere storie che parlano di coraggio, libertà e meraviglia.

Il 2026 si preannuncia come un anno da sogno per gli amanti dell’animazione: due capolavori, due emozioni senza tempo e una sola certezza, la magia dello Studio Ghibli non smette mai di volare. Un’occasione imperdibile per riscoprire queste storie, farle vivere ai più giovani e rivivere le emozioni di chi le ha amate fin dal primo giorno.