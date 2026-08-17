Il parco a tema di Dragon Ball arriva in Europa? Svelati i nuovi dettagli

Dragon Ball rappresenta tantissime generazioni di appassionati sparse per il mondo e nonostante siano passati tanti anni da quando ha fatto il suo debutto sulla rivista Weekly Shonen Jump di Shueisha, i progetti non sono terminati. Chiaramente il manga della serie Dragon Ball Super disegnata da Toyotaro si è fermata da quando il leggendario e amato padre di Goku, Akira Toriyama, è scomparso lasciando un vuoto enorme nel cuore degli appassionati e di chi si è ispirato a lui diventando mangaka.

I progetti legati a Dragon Ball sono innumerevoli, tante serie televisive, lungometraggi e videogiochi oltre a un adattamento live-action. Quello che attualmente è in fase di sviluppo, però, è quello sicuramente più ambizioso tra i tanti. Stiamo parlando del parco a tema, attualmente in costruzione a Qiddiya City, in Arabia Saudita, a circa 40 minuti da Riad. Il progetto, nato da un accordo tra la Qiddiya Investment Company e la Toei Animation, coprirà oltre 500.000 metri quadrati e includerà sette aree tematiche e più di 30 attrazioni.

Ci sono finalmente le prime immagini che mostrano quelli che sono gli sviluppi della costruzione del parco, come condiviso dall’insider gaak_fr sulla sua pagina X. Con il video che si può guardare alla fine del presente articolo, viene svelato una primissima anteprima o render sui lavori di realizzazione e non solo si conferma che l’apertura del parco è prevista in Arabia Saudita, ma, novità clamorosa, si accenna al fatto che potrebbe nascere un secondo parco anche in Francia.

La Qiddiya Investment Company ha mostrato elementi iconici dell’universo di Akira Toriyama come La statua gigante di Shenron, che consiste in una gigantesca riproduzione del drago Shenron alta ben 70 metri. Questa farà da struttura portante per delle montagne russe mozzafiato. Passiamo poi alle zone tematiche che comprendono la Kame House, la Capsule Corporation e persino il Pianeta di Beerus in scala reale. Il video mostra i primi render dei lavori che danno una chiara idea dell’immensa estensione del parco immerso nel deserto per la versione saudita, e i piani per l’adattamento europeo che, secondo le indiscrezioni dei media francesi, potrebbe sorgere alle porte di Parigi.