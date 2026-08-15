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Mobile Suit Gundam Hathaway torna su Netflix con il nuovo film di successo
Eleonora Masala 15/08/2026
La celebre saga fantascientifica ambientata nell’Universal Century si arricchisce oggi di un nuovo importante capitolo narrativo. Il film d’animazione intitolato Mobile Suit Gundam Hathaway: The Sorcery of Nymph Circe farà il suo esordio ufficiale all’interno del catalogo globale di Netflix a partire dal prossimo 31 agosto. L’uscita in streaming offre finalmente a tutta la platea internazionale la possibilità di scoprire l’evoluzione diretta delle vicende iniziate con la prima fortunata pellicola distribuita nel 2021.
L’imminente arrivo sulla piattaforma online segue un percorso a dir poco straordinario all’interno delle sale cinematografiche giapponesi, segnato fin dal debutto da incassi da record al botteghino locale. Nel giro di poche settimane di programmazione, la produzione ha infatti superato quota due miliardi e mezzo di yen, battendo con un margine davvero netto i risultati complessivi ottenuti dal primo film della trilogia. Un successo di pubblico travolgente che conferma la grande attrattiva delle produzioni curate dallo storico studio Sunrise.
Nel piano narrativo ci troviamo nell’anno U.C. 0105, a dodici anni di distanza dalla fine della rivolta di Char. Il giovane Hathaway Noa guida in gran segreto il gruppo sovversivo MAFTY per contrastare gli abusi del governo della Federazione. Mentre organizza il piano d’attacco contro la conferenza di Adelaide, il protagonista si ritrova tormentato dai ricordi del passato e dal legame con la misteriosa Gigi Andalucia, le cui strane parole finiscono per destabilizzare ogni sua certezza.
Dall’altro lato della barricata, il comandante Kenneth Sleg pianifica le contromosse militari per blindare il vertice politico ed eliminare la minaccia dei ribelli, ricevendo pure una proposta segreta da parte della polizia criminale. Tra intrighi di palazzo e spostamenti strategici verso la città di Hong Kong, lo scontro ideologico tra i vari schieramenti si fa sempre più teso. Accompagnata dalle musiche di Hiroyuki Sawano, la pellicola offre un racconto adulto e avvincente che promette di entusiasmare tutti gli appassionati del genere.