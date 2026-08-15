Il 21° episodio della serie PokéToon è disponibile dal 12 agosto 2026 sul canale YouTube ufficiale di Pokémon. Il titolo è Kameil to Natsu no Tsuzuki (カメールと、夏のつづき), traducibile come 'Kameil e la continuazione dell'estate'. La durata è di 13 minuti e il protagonista è Wartortle, chiamato Kameil in Giappone. La regia è firmata da Shingo Yamashita, animatore e regista tra i più apprezzati del panorama giapponese contemporaneo. Yamashita è conosciuto [']