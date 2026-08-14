Jujutsu Kaisen Modulo arriva in Italia con Planet Manga: tutti i dettagli dell’uscita

Il settore dei manga riserva una grande novità per i lettori del nostro Paese. Con il recente catalogo Anteprima pubblicato nel mese di ottobre, l’etichetta Planet Manga targata Panini Comics ha annunciato la futura pubblicazione italiana di Jujutsu Kaisen Modulo, l’attesissimo seguito del fortunato shonen originale. L’uscita ufficiale all’interno delle fumetterie, nelle librerie tradizionali e sulle varie piattaforme digitali è stata programmata per il prossimo 29 ottobre, con il primo volume venduto al prezzo iniziale di 5,90 euro. La notizia ha subito generato una grande risposta tra tutta la community, comprensibilmente curiosa di osservare in quale direzione si svilupperà adesso il filone narrativo creato in precedenza.

La storia si colloca sul piano temporale esattamente sessantotto anni dopo il tragico e devastante incidente provocato da Ryomen Sukuna, un cataclisma epocale che ha finito per ridurre l’intera città di Tokyo a un’inospitale distesa deserta popolata da spaventose entità demoniache. In questa complessa cornice distopica, la struttura della società degli stregoni ha vissuto una profonda riorganizzazione interna, trovandosi ad affrontare minacce del tutto inedite rispetto al passato e doveri decisamente più articolati per riuscire a garantire la sopravvivenza di tutti i superstiti rimasti sul territorio.

Al centro dei nuovi avvenimenti troviamo i giovani Tsurugi e Yuka, i quali sono i discendenti diretti della storica coppia formata da Yuta Okkotsu e Maki Zenin. I due ragazzi si vedranno affidare un incarico davvero cruciale e di grandissima responsabilità globale. La coppia dovrà infatti fare da scorta personale a un misterioso essere extraterrestre, giunto sulla Terra con il delicato compito di emettere un giudizio definitivo sulla razza umana. Questo seguito si prospetta quindi come un tassello fondamentale per espandere gli orizzonti dell’opera, introducendo affascinanti elementi fantascientifici ed evoluzioni del tutto inaspettate all’interno di un contesto narrativo che ha già saputo conquistare milioni di fedeli estimatori in ogni angolo del pianeta.