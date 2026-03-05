Jujutsu Kaisen Modulo si conclude con il capitolo 25 su Weekly Shonen Jump

Negli ultimi mesi i fan di Jujutsu Kaisen hanno potuto seguire anche un progetto parallelo legato all’universo creato da Gege Akutami. Si tratta di Jujutsu Kaisen Modulo, una serie nata dalla collaborazione tra Akutami e Yuji Iwasaki, che per alcune settimane ha accompagnato i lettori sulle pagine di Weekly Shonen Jump con una storia più breve rispetto alla serie principale.

Adesso però la mini-serie è arrivata alla sua conclusione. Jujutsu Kaisen Modulo si è chiuso ufficialmente con il capitolo 25, pubblicato nel numero 15/2026 della rivista. Una fine piuttosto rapida se paragonata ai manga più lunghi, ma che ha comunque incuriosito molti fan, soprattutto quelli interessati a vedere un progetto diverso legato al mondo di Jujutsu Kaisen.

In realtà la durata limitata era già prevista. Fin dall’inizio Modulo è stato pensato come una storia compatta, senza una lunga serializzazione. L’idea era quella di raccontare qualcosa di più breve e diretto, racchiuso in pochi capitoli, senza estendere la pubblicazione per anni come succede spesso con i manga principali.

Dal punto di vista editoriale, l’opera verrà raccolta in tre volumi tankōbon. I primi due volumi accompagneranno i lettori nella prima parte della storia, mentre il terzo e ultimo volume conterrà il finale della serie. L’uscita del volume conclusivo è già stata fissata e arriverà ufficialmente il 3 maggio.

Progetti come questo sono abbastanza comuni nel panorama dei manga di successo. Quando una serie diventa particolarmente popolare, capita spesso che nascano spin-off, collaborazioni o storie parallele che permettono agli autori di esplorare nuove idee senza l’impegno di una serializzazione lunga anni.

Nel caso di Jujutsu Kaisen Modulo, l’esperimento ha offerto ai fan un piccolo extra legato a uno dei franchise più discussi degli ultimi anni. Anche se la storia è durata relativamente poco, ha comunque aggiunto un tassello in più all’universo della serie.

Con la conclusione del capitolo 25, il progetto si chiude ufficialmente. Ora resta soltanto da attendere l’uscita del terzo volume, che permetterà ai lettori di avere l’intera storia completa in formato cartaceo.