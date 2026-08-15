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Lupin III festeggia 55 anni di anime: i fan scelgono gli episodi più iconici
Eleonora Masala 15/08/2026
L’iconico ladro gentiluomo nato dalla matita di Monkey Punch sta per raggiungere un traguardo davvero straordinario nel panorama televisivo nipponico: ben cinquantacinque anni dal primissimo passaggio sul piccolo schermo. Per rendere il giusto omaggio a un percorso narrativo così lungo, l’emittente Nippon TV e le diverse reti collegate hanno scelto di mandare in onda a partire dal 3 ottobre un ciclo speciale intitolato Lupin the Third Masterpiece Selection. La vera particolarità di questo progetto sta nel coinvolgimento diretto del pubblico, dato che spetterà proprio agli appassionati stabilire la scaletta definitiva votando le puntate più amate sul sito ufficiale della rete.
L’archivio messo a disposizione degli utenti risulta incredibilmente vasto e ripercorre l’intera evoluzione della saga. Si può infatti spaziare tra le prime storiche stagioni degli anni Settanta fino alle vicende più recenti viste in PART 6, senza dimenticare le atmosfere più adulte dello spin-off Lupin the Third – La donna chiamata Fujiko Mine. Soltanto le tredici puntate che riusciranno a raccogliere il maggior numero di preferenze entreranno poi a far parte del palinsesto celebrativo programmato per l’autunno. Chiunque desideri esprimere la propria preferenza può farlo già ora, ricordando che la fase di voto si chiuderà ufficialmente il 31 agosto.
Chi deciderà di dare il proprio contributo al sondaggio non si limiterà a guidare le scelte di programmazione del canale, ma entrerà anche in corsa per l’assegnazione di alcuni regali messi a disposizione per l’occasione. La produzione estrarrà infatti cinque fortunati partecipanti a cui andrà una maglietta esclusiva firmata a mano dai celebri doppiatori originali dei personaggi, tra i quali figurano Kanichi Kurita, Akio Otsuka e Daisuke Namikawa. Oltre ai capi autografati, la rete ha previsto la distribuzione di altri venticinque gadget ufficiali ad altrettanti utenti scelti tra tutti coloro che avranno compilato la scheda online. Si tratta di un’opportunità imperdibile per festeggiare un’opera capace di attraversare le generazioni.