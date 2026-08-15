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Attack on Titan: in arrivo un nuovo annuncio di WIT Studio
Eleonora Masala 15/08/2026
A distanza di diversi anni dalla fine del loro lavoro diretto sulla serie, i ragazzi di WIT Studio sono pronti a far parlare nuovamente di sé in relazione a una delle opere più importanti del panorama giapponese moderno. Con una mossa del tutto inaspettata, lo storico studio di animazione ha pubblicato sui propri canali ufficiali una visual promozionale che segna una data precisa: il 20 agosto 2026. Il post ha fatto subito il giro della rete, riaccendendo le discussioni tra gli appassionati dell’opera e scatenando ogni genere di teoria su cosa debba essere svelato a breve.
Nell’illustrazione condivisa e incentrata in particolare sugli sguardi, compaiono i volti iconici dei personaggi della serie originale, ma l’immagine non viene accompagnata da alcuna spiegazione concreta sul tipo di contenuto in cantiere. Proprio questa mancanza di dettagli ha finito per dividere gli utenti a metà tra il grande entusiasmo e una buona dose di cauto scetticismo. Da una parte troviamo chi spera in un clamoroso ritorno con un progetto animato inedito, magari legato a un episodio speciale o a un cortometraggio celebrativo. Dall’altra parte, però, molti fan storici preferiscono restare con i piedi per terra, consapevoli di come nel settore dell’animazione questi annunci altisonanti si rivelino spesso semplici promozioni commerciali, mostre temporanee o brevi filmati di scarsa rilevanza.
Per capire la reale portata di questa novità non resta che attendere il giorno indicato per la presentazione ufficiale. La forza del celebre manga firmato da Hajime Isayama dimostra ancora una volta di essere incredibilmente viva, capace di richiamare l’attenzione di milioni di lettori a ogni singolo segnale inviato dal team di produzione. L’appuntamento fissato per il 20 agosto servirà quindi a fare definitiva chiarezza su tutta la vicenda. Scopriremo presto se lo studio ha in serbo qualcosa di concreto per la community o se ci troveremo davanti all’ennesima iniziativa secondaria creata per il mercato collezionistico.