Detective Conan: Gosho Aoyama conferma di aver già scritto il capitolo finale

Detective Conan è una delle serie shonen più longeva, amata e di successo di sempre ad essere riuscita a conquistare tantissime generazioni fa, in tutto il mondo. Quello che è un vero e proprio punto di forza di Detective Conan è che è tra le serie con il maggior numero di copie vendute in Giappone ma soprattutto al di fuori, insieme ad altre serie shonen come One Piece, pur essendo un genere giallo.

Nato nel 1994 dalla mente del maestro Gōshō Aoyama, l’incredibile successo del manga ha portato alla realizzazione della serie televisiva sviluppata dallo studio di animazione TMS Entertainment. Parlando invece di numeri, Detective Conan si è ogni anno confermata un colosso da oltre 270 milioni di copie vendute nel mondo e con all’attivo più di 1.000 episodi e ben 29 film cinematografici.

Il manga ha fatto il suo debutto sulla celebre rivista giapponese nel 1994 e da allora è ancora in corso, ma potrebbero esserci grosse novità in vista. Infatti, come notificato dall’insider MangaMoguraRE, molto attivo su X, pare che il Gosho Aoyama abbia concluso la scrittura dello storyboard del capitolo finale, come lui stesso avrebbe rivelato in un programma televisivo. Con 108 volumi pubblicati e oltre 1000 capitoli, non dovrebbe sorpredere che la storia del detective più famoso di sempre si avvii verso la conclusione.

Gli eventi della serie raccontano la storia del protagonista principale Shinichi Kudo, un detective liceale che, dopo essere stato avvelenato da un’organizzazione criminale, si ritrova nel corpo di un bambino. Assunta l’identità di Conan Edogawa, continua a risolvere intricati casi di omicidio mentre cerca di scoprire i responsabili del suo rimpicciolimento. Conan, quindi, va a vivere a casa della sua amica d’infanzia Ran Mouri e di suo padre, Kogoro Mouri, un detective privato un po’ imbranato. Sfruttando i gadget tecnologici inventati dal vicino di casa, il Dottor Agasa, Conan addormenta Kogoro, risolve i casi al posto suo e lo fa diventare famoso come “il detective dormiente”. Il suo vero obiettivo resta trovare l’antidoto per tornare adulto e distruggere l’Organizzazione.