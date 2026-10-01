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Dragon Ball Super: Beerus arriva in streaming su ANiME GENERATION

Eleonora Masala 01/10/2026

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Il remake ufficiale di Dragon Ball Super: Beerus, della serie anime Dragon Ball Super, è una produzione migliorata e definitiva firmata da Toei Animation. L’idea dietro il progetto è nata proprio con l’obiettivo di correggere i vari problemi tecnici e grafici della serie andata in onda nel 2015.

La nota casa di produzione questa volta ha fatto le cose in grande, grazie anche ad una pianificazione del progetto a lungo termine. In questo remake vedremo quindi diverse novità significative. Innanzitutto le animazioni saranno completamente rifatte. Infatti tutti i combattimenti e le scene con gravi cali di qualità sono stati interamente ridisegnati con standard cinematografici moderni. Nell’adattamento precedente molti dettagli e dialoghi scritti da Akira Toriyama e disegnati da Toyotaro nel manga ufficiale, sono stati tagliati o resi in maniera troppo comica. Ora invece ci sarà una maggiore fedeltà al manga, sicuramente una delle novità più interessanti per tutti i fan dell’opera. C’è un cambio di rotta anche sul comparto tecnico e la regia. Matsuto Seya si occuperà della regia e della composizione della serie, mentre Tadayoshi Yamamuro torna ad occuparsi del character design e della direzione delle animazioni.

Yamamuro è una leggenda nel mondo degli anime, nonché l’animatore e character design più importante della storia di Dragon Ball. Ha plasmato l’aspetto iconico e “maturo” della serie sin dagli anni ‘90 e per oltre tre decenni, curando tutta la saga di Majin Bu e successivamente di Dragon Ball GT. Il suo eccellente lavoro lo ha portato anche a debuttare alla regia dei film campioni d’incasso Dragon Ball Z: La battaglia degli dei e Dragon Ball Z: La resurrezione di ‘F’. La sua presenza in questo remake è sicuramente uno dei motivi principali per cui si attende con tanto entusiasmo questo progetto.

Dragon Ball Super: Beerus verrà trasmesso in streaming in simulcast in Italia su ANiME GENERATION dall’11 ottobre 2026. L’annuncio è stato dato direttamente attraverso i canali social di Yamato Video. L’anime arriverà anche su Netflix nel corso del mese di ottobre. Sappiamo inoltre che la serie sarà composta da 19 episodi in tutto e mostrerà i primi tre archi narrativi della storia originale. Novità anche per quanto riguarda le musiche. L’opening sarà il brano “ONOGAMI” di Megatera Zero, mentre la ending sarà affidata a Vickeblanka con la canzone “Kan Peki No Peki”.

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