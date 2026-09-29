Phantom Busters: l’esorcista che mangia i fantasmi arriva in TV

Il manga Phantom Busters di Neoshoco avrà un adattamento anime televisivo, in arrivo nel 2027. L’annuncio è stato pubblicato il 24 settembre con l’apertura del sito ufficiale e di un account X dedicato, mentre l’autrice ha celebrato la notizia con un’illustrazione inedita. Rimangono ignote, al momento, la data di debutto, lo studio di animazione, lo staff e il cast.

La serie è nata come one-shot sulla rivista Jump SQ. Rise il 26 ottobre 2022 e ha iniziato la serializzazione vera e propria sulle pagine di Jump Square di Shueisha nell’agosto 2023. Il settimo volume è uscito il 4 febbraio, mentre l’ottavo arriverà in Giappone il 2 ottobre. I numeri parlano di oltre 1,4 milioni di copie in circolazione, contando anche le vendite digitali, e Neoshoco ha commentato l’annuncio ringraziando i lettori e dicendosi convinta che il lato comico della storia risalterà ancora di più una volta in movimento.

La vicenda si svolge a Kamakura, città nota per i suoi fenomeni paranormali. Il primo giorno di liceo, Eugene Korekishi, studente modello di origini britanniche che considera i fantasmi una pura superstizione, viene attaccato proprio da uno spettro e a salvarlo è Mogari Shishikuno, un esorcista in addestramento con un metodo tutto suo: eliminare gli spiriti divorandoli. Insieme reclutano Kaoru Kanzaki, un ragazzo tormentato dalla capacità di vedere i fantasmi, e dopodiché tocca a Kotaro Tamon, compagno di classe in grado di comunicare con i morti ma in grosse difficoltà quando deve parlare con i vivi. Nasce così il club di ricerca sul paranormale, conosciuto come i Phantom Busters, tra battaglie contro gli spiriti maligni e amicizia.

Fuori dal Giappone, il manga è pubblicato in inglese da Viz Media, che ha portato in libreria il quarto volume il 7 luglio e distribuirà il quinto il 6 ottobre, mentre l’app Shonen Jump e il servizio MANGA Plus lo offrono anche in digitale. Invece, per quanto riguarda l’Italia, la serie sarà pubblicata da Star Comics, con il primo volume in uscita il 20 ottobre 2026.

Nel frattempo, rimanendo sul genere del soprannaturale: il 10 ottobre debutterà in Giappone Horror Collector, l’anime con il ragazzo che dà la caccia alle leggende metropolitane, mentre in Italia arriverà nel corso dell’autunno Witchriv, il manga di Hakuri targato J-POP Manga.