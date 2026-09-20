Horror Collector: chi è il ragazzo che dà la caccia alle leggende metropolitane?

È stato pubblicato un nuovo trailer con key visual di Horror Collector, conosciuto in Giappone con il titolo Kyōfu Collector, che conferma il debutto dell’anime per sabato 10 ottobre alle 23:45 su NHK. La prima stagione sarà composta da dodici episodi, mentre nel filmato, diffuso il 18 settembre, sono stati svelati per la prima volta il cast principale e lo staff.

La trama è la seguente: il protagonista è Fushigi Senno, un ragazzo riconoscibile dal cappuccio rosso che gira il Giappone alla ricerca delle leggende metropolitane e interviene per aiutare le persone finite nel mirino di queste presenze inquietanti. Internet, da quel che si può sapere, è pieno di creepypasta, avvistamenti di creature misteriose, fenomeni paranormali e sparizioni irrisolte che sono nella maggior parte dei casi liquidati come dicerie o scherzi, ma alcune di quelle storie sono reali. Nel suo viaggio Fushigi cerca la sorella gemella Himitsu, dotata della capacità di manifestare il soprannaturale, ed è accompagnato da Jimmy, un fotografo trasformato in cane che conserva però un volto umano.

L’anime nasce come serie di romanzi horror per ragazzi scritta da Midori Satō, supervisionata da Norio Tsuruta, noto come il padre del J-Horror, e illustrata da Yon. Successivamente, Kadokawa ha iniziato la pubblicazione a giugno 2015 con la collana ha raggiunto il ventottesimo volume a maggio 2026. Dopodiché, l’opera ha ispirato un adattamento manga disegnato da Niko Yuki, serializzato sulla rivista Monthly Comic Gene tra settembre 2021 e febbraio 2022 e raccolto in un unico volume, oltre a uno spettacolo teatrale andato in scena a Tokyo nel maggio 2023. Invece, in lingua inglese romanzi e manga sono pubblicati da Yen Press con l’etichetta JY for Kids. L’annuncio dell’anime era arrivato a dicembre 2025.

Inoltre, nel trailer è possibile ascoltare in anteprima Kagebōshi, il cui titolo in italiano significa Silhouette, la opening interpretata da Shikao Suga, che canterà anche la ending, non ancora rivelata. Dopo il debutto, gli episodi andranno in onda ogni sabato sempre alle 23:45 su NHK General.

Horror Collector è prodotto da Studio Palette, con la regia e la composizione della serie affidate a Yuki Inaba, già al lavoro su KamiKatsu: Working for God in a Godless World e sulla seconda stagione di Our Last Crusade or the Rise of a New World. Il character design è di Kaori Yoshikawa, che aveva collaborato con lui agli stessi progetti, le musiche sono di Masato Kōda e la direzione del suono è curata da Tetsuya Gunji.

Per quanto riguarda il cast, Hiiro Ishibashi presta la voce a Fushigi Senno, Jun Fukuyama a Jimmy, Saori Hayami a Himitsu e Nobuhiko Okamoto all’Uomo con l’ombrello blu.

Infine, ricordiamo che sabato 10 ottobre debutterà anche The Vermilion Mask, mentre Hotel Inhumans ripartirà con la seconda stagione il 4 ottobre e Dark Machine: The Animation esordirà il 13 ottobre.