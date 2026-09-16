Notizie fresche per Keroro Gunso,una delle serie comiche più amate degli anni Duemila nonché uno dei franchise più riconoscibili della fantascienza umoristica giapponese. Bandai Namco Pictures ha ora svelato il primo trailer ufficiale della nuova serie televisiva, intitolata Keroro Gunsō ☆, in arrivo in Giappone il 3 ottobre, con palinsesto, staff e un cast vocale interamente nuovo.

Nato dalla matita di Mine Yoshizaki, il manga ha fatto il suo debutto nel 1999 sulle pagine di Monthly Shonen Ace, rivista pubblicata da KADOKAWA. La storia segue il sergente Keroro, un alieno dalle sembianze di rana inviato dal pianeta Keron per preparare l’invasione della Terra. Scoperto dai fratelli Fuyuki e Natsumi Hinata, il soldato si installa nella loro casa e, tra faccende domestiche e piani di conquista continuamente rimandati, convive con un plotone altrettanto disfunzionale composto da Tamama, Giroro, Kururu e Dororo.

L’adattamento animato originale, prodotto da Sunrise, è andato in onda dal 3 aprile 2004 al 4 aprile 2011 per 358 episodi. Al franchise si sono aggiunti cinque film tra il 2006 e il 2010 e una serie in animazione flash nel 2014. In Italia il manga è pubblicato da Star Comics, mentre l’anime classico è stato trasmesso da Mediaset su Italia 1 e Hiro, restando incompiuto rispetto al palinsesto giapponese.

Il ritorno televisivo era già stato anticipato con un primo annuncio ufficiale, che aveva confermato un nuovo inizio e un cast vocale completamente rinnovato. Nel quadro delle celebrazioni per i vent’anni dell’anime, il 26 giugno 2026 è uscito anche Shin Gekijōban Keroro Gunsō: Fukkatsu Shite Sokkou Chikyū Metsubō no Kiki de Arimasu!, lungometraggio che a differenza della serie TV ha visto il ritorno dei doppiatori storici e ha incassato 150.809.200 yen nel primo weekend.

Ora è stato rivelato il primo video promozionale, insieme a staff, interpreti e orario di messa in onda. Secondo l’annuncio ufficiale, la serie debutterà sabato 3 ottobre alle 9:30 su TV Tokyo e sulle sei emittenti della rete. Alla regia generale c’è Nobuhiro Kondo, già al lavoro su Shonen Ashibe GO! GO! Goma-chan e Yu-Gi-Oh! Sevens, mentre Akihiko Sano dirige la produzione presso Bandai Namco Pictures, con la collaborazione di Bridge e AISLE. La sceneggiatura è curata da Toshimitsu Takeuchi, il character design da Hatsue Nakayama e le musiche da Kan Sawada, già compositore del film uscito a giugno.

Il trailer presenta il nuovo plotone, cioè Makoto Koichi che è il sergente Keroro, mentre Rika Nagae interpreta Tamama, Toshiki Masuda dà voce a Giroro, Kosuke Echigoya a Kururu e Satoshi Inomata a Dororo.

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Nel frattempo, in attesa del debutto, è prevista una proiezione anticipata dei primi due episodi il 26 settembre al United Cinema Toyosu di Tokyo, con la partecipazione del nuovo cast. Infine, il manga continua a essere serializzato su Monthly Shonen Ace e ha raggiunto i 35 volumi in Giappone.