Kochikame: annunciato il ritorno della serie con un revival

Tra le serie shonen pubblicate negli anni 70 in Giappone è impossibile non menzionare Kochikame. Il suo debutto nelle pagine della rivista Weekly Shonen Jump risale al 1976 ed è stato pubblicato ininterrottamente pubblicato fino al 2016, raggiungendo i 1960 capitoli e i 201 volumi. Questo ha portato Kochikame a oltre 100 volumi e le 135.000.000 copie di vendita, aspetto che denota un pubblico molto vasto che va dai giovani adolescenti, fino agli adulti che sono cresciuti leggendo questa serie.

Nonostante sia passato più di mezzo secolo dal suo debutto sulle pagine di Weekly Shonen Jump, Kochikame si prepara a tornare con una nuova serie anime. Il 2027 segnerà infatti il revival di Kochikame: Tokyo Beat Cops, commedia cult di Osamu Akimoto che ha accompagnato generazioni di lettori fin dal 1976. Shueisha celebrerà il proprio centenario insieme a diverse serie che festeggeranno anniversari importanti, e il ritorno di Kochikame assume un valore simbolico particolare.

Kochikame si era concluso nel 2016 dopo quarant’anni di pubblicazione ininterrotta, un record che solo pochissime altre serie hanno il lusso di condividere. Negli ultimi anni il manga di Kochikame era tornato al centro dei riflettori attraverso un capitolo celebrativo speciale ma il nuovo anime rappresenta un passo ben più significativo. Il primo trailer, visibile in basso, introduce a tutti i fan dell’ufficiale capo-pattuglia di Katsushika il cast dei doppiatori, lo staff creativo e un’impostazione che vuole restare fedele allo spirito originale pur aggiornandolo al pubblico contemporaneo.

La regia sarà affidata ad Akitaro Daichi, mentre lo Studio Gallup curerà la produzione. Shuichi Kamiyama e Yoshifumi Fukushima lavoreranno entrambi alla sceneggiatura mentre Kenichi Hara al character design. Per quanto riguarda invece il doppiaggio, gli attori interpreteranno i seguenti personaggi:

Fukushi Ochiai interpreterà Kankichi Ryotsu

Shota Aoi sarà Keiichi Nakagawa

M.A.O. nei panni di Reiko Akimoto

Raiko Sakamoto doppierà Daijiro Ohara

Negli ultimi anni Shueisha si è dedicata ampiamente ai progetti revival, riportando alla ribalta serie storiche e offrendo una seconda vita a opere rimaste incompiute.