Jujutsu Kaisen: Akutami celebra Onimusha con un crossover speciale

Tutti gli appassionati di Jujutsu Kaisen sono impazienti di conoscere un data o una finestra di uscita della quarta stagione della serie anime, visto che si preannuncia come la stagione migliore mai realizzata grazie ai numerosi colpi di scena dell’arco del Culling Game. Lo stesso non si può dire per i lettori del manga, che sanno già cosa accadrà sul piccolo schermo. Anche la terza stagione ha riscosso un enorme successo al suo debutto, risalente a gennaio 2026 nel palinsesto dell’inverno dell’anno corrente.

Sono poche le serie che possono vantare un adattamento anime straordinario come quello di Jujutsu Kaisen, frutto dell’impegno di studio MAPPA, attualmente uno degli studi leader del settore. È evidente che la quarta stagione sarà più emozionante che mai. Nel frattempo, mentre i fan attendono il ritorno dell’anime, Gege Akutami ha realizzato una splendida nuova illustrazione per celebrare l’uscita di Onimusha: Way of the Sword.

Onimusha: Way of the Sword è il primo capitolo principale della serie Onimusha dai tempi di Onimusha: Dawn of Dreams, uscito nel 2006. L’account X ufficiale della serie in questione ha inoltre rivelato che Akutami è un appassionato della saga videoludica da diversi anni. Anche il sito ufficiale ha pubblicato un messaggio di ringraziamento all’autore per la nuova illustrazione. Il disegno di Akutami ritrae Miyamoto Musashi nel suo stile inconfondibile, che differisce notevolmente dall’aspetto del personaggio nel gioco.

L’ultimo capitolo ha riscosso un enorme successo, vendendo oltre un milione di copie nel giorno del lancio, avvenuto il 4 settembre 2026. Sebbene l’autore realizzi spesso nuove illustrazioni per *Jujutsu Kaisen*, è raro vederlo creare opere celebrative di questo tipo per altri titoli. Riguardo Jujutsu Kaisen, Akutami è tornato quest’anno con un breve sequel occupandosi della sceneggiatura e affidando la parte grafica e le illustrazioni a Yuji Iwasaki.

La prossima stagione di Jujutsu Kaisen concluderà gli eventi dell’arco narrativo del Culling Game, il più lungo del manga. La terza stagione si è chiusa con un colpo di scena dopo lo scontro di Yuta Okkotsu a Sendai, ma ci sono altri nemici che gli stregoni dovranno affrontare nella quarta stagione. Inoltre, gli stregoni sono a un passo dal liberare Satoru Gojo dal “Regno della Prigione” e i villain attendono il momento propizio per mettere in atto i loro piani.