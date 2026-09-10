Yuu Watase a Lucca Comics & Games 2026: Star Comics annuncia l’arrivo in Italia

Star Comics ha ufficialmente annunciato la partecipazione della mangaka Yuu Watase a Lucca Comics & Games 2026. La celebre autrice sarà ospite d’onore della casa editrice dal 30 ottobre al 1º novembre. Sarà l’opportunità per i fan di incontrare dal vivo la mente dietro ad alcuni dei manga più iconici e amati degli anni ’90.

Se pensiamo ai vecchi classici nel panorama manga sicuramente non possiamo non considerare le opere realizzate da Yuu Watase durante la carriera. Da sempre l’autrice si distingue per la sua straordinaria capacità di intrecciare generi diversi in un’unica opera. Romance, mistero, avventura e folklore sono alcuni degli elementi presenti nei suoi racconti.

Senza dubbio, ne è un esempio Fushigi Yuugi, titolo per eccellenza del genere isekai che segue le vicende della giovane Miaka Yuki. La ragazza viene trasportata all’interno del libro magico L’Universo dei quattro dei per diventare la sacerdotessa del dio Suzaku.

Come sappiamo, la serie sta vivendo una seconda giovinezza in Italia grazie a una riedizione curata proprio da Star Comics, con una veste grafica del tutto rinnovata.

Oltre a ciò, l’arrivo dell’autrice a Lucca sarà inoltre l’occasione ideale per celebrare il lancio di un’altra opera fondamentale del suo percorso artistico. Parliamo della nuova edizione di Ayashi no Ceres. La serie, vincitrice del 43° Shogakukan Manga Award nella categoria shōjo, torna in una nuova edizione 2-in-1 divisa in 7 volumi di grande formato. Il primo volume uscirà proprio nei giorni della fiera, in autunno. La trama, ispirata alla leggenda del mantello di piuma (Tennyo no hagoromo), ruota attorno ai gemelli Aya e Aki Mikage e alla terribile maledizione familiare che si risveglia il giorno del loro sedicesimo compleanno.

L’elenco dei suoi titoli più famosi di certo non finisce qui. La carriera di Yuu Watase comprende altri grandi successi come Zettai Kareshi, adattato in drama sia in Giappone che all’estero, e La Leggenda di Arata.

Tuttora attivissima, la mangaka sta portando avanti in patria Fushigi Yuugi: Byakko Senki e la nuova opera Futsū tte Nandesu ka?.

I dettagli completi sugli appuntamenti, le sessioni di autografi e gli eventi con il pubblico verranno svelati a breve attraverso i canali ufficiali della casa editrice