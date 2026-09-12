One Piece: quanti episodi restano prima del finale dell’arco di Elbaf?

L’arco di Elbaf di One Piece ha fatto il suo debutto sul piccolo schermo l’anno scorso in primavera dopo una lunga pausa. Ora è stato rivelato quanti episodi mancano alla conclusione della prima parte di questo arco. Dopo quasi trent’anni di produzione ininterrotta, One Piece ha sorpreso tutti gli appassionati con un cambiamento significativo alle modalità di realizzazione e distribuzione della serie animata, una novità di cui i fan hanno potuto vedere i risultati proprio quest’anno. Infatti la serie televisiva è passata ad una programmazione stagionale più flessibile, quindi è chiaro che presto ci sarà una nuova pausa.

One Piece è tornato l’anno scorso sul piccolo schermo con l’inizio dell’arco di Elbaf e dato che gli episodi previsti erano in totale solo 26, la prima stagione dell’arco di Elbaf si concluderà con l’uscita dell’episodio 1180, fissata per il 27 settembre, prima di una nuova lunga pausa. Ciò significa che mancano ancora tre episodi.

È stato annunciato che, a partire dal suo ritorno nel 2026, l’anime di One Piece rilascerà solo 26 episodi all’anno. Abbandonando il precedente e impegnativo ritmo di pubblicazione settimanale, Toei adotterà un modello basato su 26 episodi annui, intervallati da pause di diversi mesi tra un ciclo e l’altro. La seconda fase dell’arco narrativo non tornerà prima del 2027 con il successivo blocco di episodi.

Questa modalità di pubblicazione rende gli episodi poco prevedibili rispetto a prima. Infatti i fan si chiedono quale punto della storia verrà scelto per concludere la prima fase dell’arco di Elbaf, che sarà senza dubbi di un cliffhanger. Il momento conclusivo dovrà essere abbastanza significativo da giustificare la lunga attesa fino al 2027, offrendo al contempo la sensazione di una vera e propria conclusione per una stagione dell’anime.

Al momento non si conosce una data ufficiale del ritorno dell’arco di Elbaph di One Piece, ma è probabile che sarà annunciata solo dopo la conclusione della prima stagione. Quanto al possibile periodo di ritorno, la primavera del 2027 sembra un’opzione valida, a meno che la serie non si prenda una pausa limitata per poi riprendere con il palinsesto anime dell’inverno 2027. Questo potrebbe concretizzarsi, ma Toei Animation ha in programma l’uscita del prossimo film intitolato One Piece: God Valley in arrivo in Giappone nel 2027.

Si tratta del primo di due nuovi progetti cinematografici attualmente in lavorazione per il franchise. Come anticipa il titolo, il film si concentrerà sul flashback di God Valley, già anticipato nel manga. Tuttavia non ci sono indizi concreti su come ciò influirà sulla programmazione dell’anime, che potrebbe fare da preludio all’uscita del film in Giappone.