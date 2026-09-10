Un nuovo film d’animazione per Naruto? L’indiscrezione per il New York Comic Con

Davvero Naruto sta tornando in un nuovo film d’animazione? È questa l’indiscrezione lanciata da Variety. Secondo un’esclusiva lanciata dalla testata americana l’universo dei ninja potrebbe presto arricchirsi di un nuovo capitolo. Anche se per ora il condizionale resta d’obbligo.

Sembra quindi che la celebre saga creata da Masashi Kishimoto si preparerebbe a tornare al cinema. La notizia però non è ancora confermata ufficialmente dai canali del franchise.

Come era prevedibile, l’annuncio di un possibile nuovo film d’animazione ha mandato in estasi i fan dell’opera. A questo punto la conferma della notizia dovrebbe arrivare il prossimo 10 ottobre durante un panel dedicato al New York Comic Con.

Stando ai rumor, all’evento newyorkese dovrebbero partecipare ospiti d’eccezione come Junko Takeuchi e Noriaki Sugiyama, doppiatori originali di Naruto e Sasuke, insieme a Yoshihiko Tominaga, produttore dello Studio Pierrot.

Una cosa è certa. L’appuntamento, organizzato presso il Jacob K. Javits Convention Center, promette di fare il punto sulle novità dell’animazione lasciando magari spazio a possibili svelamenti a sorpresa. Ma non è tutto. Come ormai sappiamo, verrà presentato il gioco di carte Naruto Card Game.

Ma partiamo dalle origini. Iniziato nel 1999 su Weekly Shonen Jump e concluso nel 2014, il manga di Kishimoto è uno dei più grandi successi editoriali di sempre. Con oltre 250 milioni di copie vendute nel mondo, la storia del ninja del Villaggio della Foglia ha collezionato 11 pellicole cinematografiche, oltre a serie, videogiochi e adattamenti teatrali.

In conclusione, se le indiscrezioni di Variety dovessero trovare conferma ufficiale nei prossimi giorni, per i fan si tratterebbe di uno dei ritorni più attesi degli ultimi anni. Non resta che attendere il panel di ottobre per capire cosa ci sia di concreto. Nell’attesa è possibile recuperare il manga pubblicato in Italia grazie a Planet Manga. Inoltre, per chi ancora non ha avuto l’occasione di guardare l’anime, può trovare la serie completa in streaming su Crunchyroll.