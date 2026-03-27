Jujutsu Kaisen: MAPPA annuncia la parte 2 del Culling Game

La prima parte della terza stagione di Jujutsu Kaisen, che adatta l’arco narrativo del Culling Game, si è conclusa con l’ultimo episodio. Mentre Yuta Okkotsu partecipa al torneo all’ultimo sangue, il potente guerriero si trova ad affrontare diversi utilizzatori di energia maledetta piuttosto insidiosi. Con l’arrivo della conclusione della terza stagione, lo studio di animazion ha subito confermato la seconda parte dell’arco narrativo in questione, svelando alcuni dettagli chiave.

Sui social media, l’account ufficiale di Jujutsu Kaisen ha condiviso, con il seguente messaggio, la conferma della quarta stagione: “Grazie per aver guardato il finale della terza stagione di Jujutsu Kaisen! Il Culling Game continua. La storia prosegue nella quarta stagione: il Culling Game Parte 2“. Sebbene MAPPA non abbia ancora rivelato la data di uscita della quarta stagione, è probabile che bisognerà aspettare almeno fino al prossimo anno. La studio di animazione infatti è impegnata con diverse altre serie anime quest’anno come Hell’s Paradise, Dorohedoro e Ranma 1/2 che torneranno con grande gioia dei fan.

Per quanto riguarda il Culling Game, segue immediatamente l’Incidente di Shibuya ed è orchestrato da Kenjaku con l’obiettivo di far evolvere l’umanità ottimizzando l’energia maledetta. Il gioco funziona come una letale battle royale in cui i giocatori si uccidono a vicenda con il jujutsu. I giocatori devono attenersi alle rigide regole del gioco e combattere attraverso dieci colonie barriera che formano una linea lungo il Giappone. Personaggi come Yuji Itadori, Yuta Okkotsu, Megumi Fushiguro e Maki Zen’in partecipano a uno sforzo per distruggere i piani di Geto e salvare l’essere conosciuto come Tengen.

Sebbene il manga di Jujutsu Kaisen si sia già concluso, ciò non significa che la quarta stagione sarà l’ultima del franchise. Molto probabilmente potrebbe esserci una quinta stagione e/o un film per concludere la storia di Yuji Itadori, anche se il franchise potrebbe non fermarsi con questa serie. Recentemente, Akutami è tornato a creare un sequel intitolato Jujutsu Kaisen: Modulo, ambientato anni dopo la serie originale con una premessa completamente nuova. Yuji potrebbe non essere il protagonista della serie, ma i nuovi personaggi hanno forti legami con la serie originale.

Modulo segue le vicende dei nipoti di Maki e Yuta, e vede gli utilizzatori di energia maledetta combattere sia contro stregoni che contro extraterrestri. L’adattamento anime del sequel potrebbe essere ancora lontano, ma considerando la popolarità del franchise, è facile supporre che MAPPA vorrà esplorare ulteriormente l’universo shonen soprannaturale che è diventato un importante riferimento nel panorama degli anime.