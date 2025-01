Dorohedoro: la seconda stagione della serie MAPPA torna nel 2025

Dorohedoro ha debuttato per la prima sul piccolo schermo cinque anni fa e un nuovo aggiornamento per l’anime ha confermato che la seconda stagione arriverà quest’anno come parte della celebrazione di quel quinto anniversario. Il manga Dorohedoro di Q Hayashida ha debuttato sulla rivista Monthly Ikki di Shogakukan nel 2000 ed è stato pubblicato con le varie riviste di Shogakukan per quasi due decenni. Ma la serie ha davvero trovato il suo posto tra i fan con il debutto del suo adattamento anime nel 2020, grazie a studio MAPPA.

All’inizio dell’anno scorso è stato sorprendentemente annunciato che Dorohedoro sarebbe effettivamente tornato con la seconda stagione dell’anime. Ma quando è stato confermato che era in lavorazione, c’erano pochissimi dettagli su cosa aspettarsi da questi nuovi episodi o quando aspettarsi di vederli. Ma con un nuovo aggiornamento condiviso per commemorare il quinto anniversario dell’anime, Dorohedoro ha confermato che la seconda stagione della serie anime arriverà sugli schermi quest’anno.

Dorohedoro non solo ha confermato che la seconda stagione verrà lanciata quest’anno, ma ha anche confermato che MAPPA sarà di nuovo dietro la produzione dell’anime, proprio come ha fatto con la prima stagione. Riguardo lo staff al momento è certo che Yuichiro Hayashi tornerà alla supervisione per gestire anche i compiti di regia per i nuovi episodi. La prima stagione di Dorohedoro ha visto Hiroshi Seko dietro le sceneggiature e Tomohiro Kishi che ha disegnato i personaggi.

Dopo il primo annuncio della seconda stagione di Dorohedoro, il mangaka della serie Q Hayashida ha rivelato che questa era in realtà in lavorazione da un bel po’ di tempo. “Non sono mai stato così felice di avere una continuazione dell’anime di Dorohedoro! Vorrei ringraziare tutti coloro che sono coinvolti in questo progetto. La produzione è in corso da un bel po’ di tempo ormai e non vedevo l’ora di guardarlo“.

Tutti i 12 episodio della prima stagione di Dorohedoro sono disponibili in streaming esclusivamente su Netflix. Deve ancora essere rivelato se anche la seconda stagione sarà in streaming sulla stessa piattaforma, ma c’è molto tempo per recuperare tutto prima che esca la nuova stagione.

