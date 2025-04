Dragon Ball Super: si conclude ufficialmente l’arco dei Supereroi

Dragon Ball Super: Super Hero è arrivato nei cinema nel 2022, utilizzando uno stile in CGI unico per la nuova storia dei Guerrieri Z. Gohan e Piccolo hanno ricevuto uno spazio da protagonisti con nuove trasformazioni in Gohan Beast e Orange Piccolo. Ricordiamo che in seguito al film il manga di Dragon Ball Super ha raccontato la storia di Super Hero esplorandone gli inizi e la fine. Quella che potrebbe essere una buona notizia per molti fan, Toyotaro ha confermato che la Super Hero Saga è ufficialmente giunta al termine.

Mentre molti degli eventi del film sono stati rappresentati nel manga, la storia stampata ha colto l’occasione per esplorare scene che non presenti nel film. Uno dei momenti più importanti è stato vedere Gohan riunirsi con Goku e Vegeta, insieme a Broly, per la prima volta. Durante questi capitoli, i lettori hanno visto Gohan Beast confrontarsi con l’Ultra Istinto di Goku, l’Ultra Ego di Vegeta e la forma leggendaria di Super Saiyan di Broly. Più di recente, uno degli ultimi capitoli di Akira Toriyama ha esplorato come Trunks e Goten siano diventati i combattenti del crimine mascherati che conosciamo oggi, ma il futuro della serie shonen è un mistero per chiunque.

Con l’uscita del 24° volume del manga di Dragon Ball Super, Toyotaro ha confermato che l’arco dei supereroi è terminato, ma si è astenuto dall’accennare a cosa accadrà. Di seguito il messaggio: “Dato che il prequel dell’arco dei supereroi era limitato a tre capitoli, non ho avuto altra scelta che abbandonare l’idea. Invece, mi è stato permesso di disegnare tre capitoli che coprissero gli eventi successivi alla nascita di Saiyamen X. Quando siamo giunti alla conclusione dell’arco dei supereroi, questa era una storia che non potevo lasciare non raccontata. Sono stato abbastanza fortunato da vedere accolta la mia richiesta, il che mi ha permesso di presentarla come one-shot. Grazie per aver letto. Con questo, l’arco dei supereroi è ufficialmente completo!”

Il finale della saga dei supereroi ha impostato alcuni elementi importanti per il futuro. A parte il già citato Orange Piccolo e la forma bestiale di Gohan, il Dr. Hedo e Gamma 1 dell’esercito del Fiocco Rosso sono diventati degli alleati dopo aver combattuto contro i Guerrieri Z. Con Freezer ancora là fuori come l’essere più potente dell’universo, sembra una scommessa sicura che il despota alieno avrà un ruolo importante da svolgere.

Sfortunatamente, non ci sono notizie su quando il manga di Super tornerà e lo stesso vale per la serie anime. Al momento ci sono ancora due grandi archi da adattare sul piccolo schermo, ossia l’arco di Moro e dell’arco di Granolah il Sopravvissuto, che porterebbero a un importante numero di episodi.