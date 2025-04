Dragon Ball: Toyotaro parla dell’ultimo desiderio di Toriyama

La scomparsa di Akira Toriyama, famoso in tutto il mondo per aver scritto e disegnato Dragon Ball, è ancora sofferta tra i fan. Non a caso il suo lavoro ha contribuito a influenzare tante storie tutt’ora famose. Con l’uscita del 24° volume del manga di Dragon Ball Super, Toyotaro ha condiviso diversi fatti interessanti sui capitoli che componevano questa raccolta. Uno dei più importanti è stata una delle ultime conversazioni che ha avuto con il suo sensei, Toriyama, e cosa avrebbe voluto per una delle ultime storie che ha contribuito a creare.

In una nuova postfazione nel volume 24 di Dragon Ball Super Toyotaro afferma: “La storia delle origini di Saiyamen X che sono riuscito a includere alla fine di questo volume è un adattamento manga con dettagli aggiuntivi, basato su un testo scritto da Toriyama-sensei. Mentre lavorava a Saiyamen X come prequel dell’arco Super Hero, Toriyama ha condiviso una storia con la nota, “Sta a te decidere se questa verrà usata nella storia principale o meno”. Ho pensato che sarebbe stato uno spreco ometterla, quindi ho voluto adattarla nel manga“.

Toyotaro ha poi continuato dicendo: “Tuttavia, poiché il prequel dell’arco dei Supereroi era limitato a tre capitoli, non ho avuto altra scelta che abbandonare l’idea. Invece, mi è stato permesso di disegnare tre capitoli che coprissero gli eventi dopo la nascita di Saiyamen X. Quando siamo giunti alla conclusione dell’arco dei Supereroi, questa era una storia che non potevo lasciare non raccontata. Sono stato abbastanza fortunato da vedere accolta la mia richiesta, consentendomi di presentarla come one-shot. Grazie per aver letto. Con questo l’arco dei Supereroi è ufficialmente completo!”

Al momento non ci sono novità in merito al prosieguo del manga di Dragon Ball Super. Mentre si è accennato che la serie continuerà, nessuno sa quando arriveranno i nuovi capitoli e se Toyotaro si occuperà sia della scrittura che dei disegni come ha sempre fatto. Con l’arco dei supereroi ormai ufficialmente concluso, ci sono molte strade diverse che la serie potrebbe esplorare.