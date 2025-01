MAPPA, ormai sinonimo di eccellenza nell’animazione giapponese, continua a stupire con progetti di grande impatto. Dopo aver lavorato su franchise iconici come Jujutsu Kaisen, il reboot di Ranma 1/2 e Chainsaw Man, lo studio alza nuovamente l’asticella con ZENSHU, una serie originale che debutta nella stagione anime Inverno 2025. Con il suo primo episodio, ZENSHU si propone non solo come un’avventura isekai ben costruita, ma anche come un profondo omaggio al viaggio emotivo dei creativi, ai loro alti e bassi, e all’importanza di ritrovare la scintilla artistica.

La Lotta Interiore di Natsuko

ZENSHU racconta la storia di Natsuko, un’animatrice e regista che ha raggiunto la fama grazie al suo debutto su una serie di ragazze magiche diventata un successo commerciale. Nonostante il successo, Natsuko si trova sopraffatta dalla pressione di replicare i suoi traguardi. Il peso della reputazione e la perdita della passione per il suo lavoro la portano a un punto critico.

È solo quando si ritrova a rivedere A Tale of Perishing, il film che da bambina l’aveva ispirata a diventare un’artista, che Natsuko compie un salto letterale e metaforico. Dopo una misteriosa morte, si risveglia all’interno del mondo del film, un universo cupo e tragico che conosce nei minimi dettagli. Qui, però, scopre che la sua creatività e il suo amore per i personaggi le offrono un potere unico: la possibilità di riscrivere il destino del film e dei suoi protagonisti.

Ciò che rende Natsuko un personaggio unico è il modo in cui la serie la presenta. Non è un’eroina al culmine del successo, ma una giovane donna stanca e bruciata dal peso delle aspettative. Con i suoi capelli disordinati e un atteggiamento noncurante, Natsuko incarna le difficoltà che molti creatori affrontano nel bilanciare passione e commercio. Questo la rende immediatamente empatica, riflettendo una realtà che spesso si nasconde dietro le quinte delle opere artistiche.

L’episodio culmina in una scena potente in cui Natsuko, riconnettendosi con il mondo di A Tale of Perishing, riesce finalmente a disegnare qualcosa che le sta davvero a cuore. Questo momento non è solo visivamente spettacolare, ma anche simbolico: rappresenta il ritrovamento della sua “vera faccia” artistica, persa nel caos delle aspettative commerciali.

Un’analisi profonda mascherata da Isekai

ZENSHU utilizza gli elementi dell’isekai, uno dei generi più saturi del panorama anime, per offrire una riflessione più profonda. Mentre il genere spesso punta su protagonisti sovrumani e trame prevedibili, la serie esplora temi come il legame tra creatività e identità, e il processo di riconnessione con ciò che spinge un artista a creare. L’azione è bilanciata da una narrazione emozionale che mostra Natsuko non come una supereroina, ma come una creatrice motivata dall’amore per l’arte e i suoi personaggi.

In un mondo in cui la creatività è sempre più commercializzata, ZENSHU lancia un messaggio potente: è essenziale per gli artisti riconnettersi con le proprie radici e riscoprire la gioia di creare senza vincoli. Attraverso l’eroismo silenzioso di Natsuko, la serie ci ricorda che l’arte, prima di tutto, nasce da un amore sincero per la narrazione e i personaggi che la compongono.

Con il suo debutto, ZENSHU non solo cattura l’attenzione degli spettatori, ma pone le basi per diventare un classico moderno, un must per chiunque ami il mondo dell’animazione e la bellezza della creatività autentica.

Fonte Comic Book