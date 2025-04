DanDaDan: presentata una nuova visual per la seconda stagione

L’account X ufficiale della serie DanDaDan ha svelato una nuova visual per la seconda stagione che sarà presentata il 3 luglio 2025. Come per la prima stagione, i primi tre episodi, insieme a un’intervista esclusiva con i co-registi Fuga Yamashiro e Abel Gongora, saranno presentati nei cinema di tutto il mondo a partire da questo maggio.

Quale arco narrativo coprirà la seconda stagione di DanDaDan?

Con l’uscita del 12° episodio si è conclusa su Netflix e Crunchyroll la prima stagione di DanDaDan presentata in anteprima il 3 ottobre 2024, portando con sé la conferma ufficiale di una seconda stagione, prevista per luglio 2025.

La stagione 1 si è conclusa con il suo 12º episodio intitolato “Let’s Go to the Cursed House”, nel quale Momo, Okarun e Jiji intraprendono un viaggio per scoprire i segreti di una casa infestata legata al passato di Jiji. La stagione 2 andrà quindi ad adattare gli archi “Cursed House” e “Evil Eye”, fino ad introdurre l’arco “Kaiju”.

L’anime, realizzato dallo studio Science Saru, diretto da Fuga Yamashiro e con la scenografia a cura di Hiroshi Seko, ha conquistato tutti sin dal primo episodio con il suo mix perfetto di alieni, yokai, romance, umorismo demenziale e momenti profondi.

La trama dell’opera di Yukinobu Tatsu:

DanDaDan è un manga scritto da Yukinobu Tatsu e pubblicato da Shueisha su Shonen Jump+ dall’aprile del 2021. In Italia è edito da J-Pop.

Racconta la storia di Momo, una liceale che viene da una famiglia di medium spiritisti e del suo compagno di classe Okarun, un fanatico dell’occulto. Momo crede nei fantasmi e non negli alieni, mentre Okarun crede negli alieni e nega l’esistenza dei fantasmi. Per dimostrare all’altro di aver ragione, Momo si reca in un ospedale abbandonato in cui è stato visto un ufo, mentre Okarun va in un tunnel che si dice essere infestato. Restano stupiti quando entrambi trovano tracce di eventi paranormali, che sfuggono alla loro comprensione. Proprio nel bel mezzo di questa difficile situazione, Momo risveglia il suo dono nascosto e Okarun acquisisce il potere di una maledizione in grado di scongiurare quei pericoli.