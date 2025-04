Your Eyes Tell al cinema dal 7 al 9 aprile 2025

Adler Entertainment in collaborazione con Dynit ha annunciato l’arrivo delle prime clip italiane di Your Eyes Tell, il teen drama che arriverà per la prima volta nelle sale italiane solo il 7, 8 e 9 aprile. Il lungometraggio appartiene all’etichetta I Love Japan, che riunisce le produzioni giapponesi ancora inedite sui grandi schermi italiani o in occasioni di importanti anniversari. Quindi questo vuol dire che anime e live action popolarissimi in Giappone saranno visibili anche in Italia. A seguire è possibile dare un’occhiata al trailer di Your Eyes Tell:

Your Eyes Tell fa parte di una trilogia live action incentrata su storie di passione, amicizia e profondi sentimenti e arriva nei cinema italiani dopo Let Me Eat Your Pancreas e il successo della speciale maratona di L’Attacco dei Giganti – il film. Parte 1 – L’Arco e la Freccia Cremisi e Parte 2 – Le Ali della Libertà.

Il teen drama in questione offrirà agli spettatori una storia d’amore pura e commovente. Nelle prime due clip i protagonisti Akari Kashiwagi (interpretata da Yuriko Yoshitaka) e Rui Shinozaki (Ryusei Yokohama), dopo essersi conosciuti casualmente, iniziano a legare e a scoprire di essere molto compatibili, nonostante le differenze. Hanno entrambi un passato tragico: Akari ha perso la vista e i genitori in un incidente, mentre la madre di Rui è scomparsa in mare anni prima e il suo futuro da kickboxer professionista è stato stroncato a causa di un crimine che ha commesso, per cui è stato condannato a tre anni di carcere. Il loro incontro però dà un barlume di luce alle loro vite, fino a quel momento straziate dalla tragedia.

Il regista Takahiro Miki esplora in Your Eyes Tell la gioia e la tristezza, la fragilità e la forza dell’amare un’altra persona offrendo una toccante liberazione ai cuori feriti e tutti gli spettatori italiani potranno scoprire tutto con i loro occhi quando Your Eyes Tell sarà al cinema il 7, 8 e 9 aprile, con l’etichetta I Love Japan di Adler Entertainment in collaborazione con Dynit.

Le vicende ruotano attorno a Rui, un ex kickboxer che dopo essere stato in prigione si è allontanato da un lavoro losco come esattore di debiti della mafia e ora vive una vita solitaria giorno dopo giorno. Mentre è al lavoro, incontra Akari, una ragazza cieca ma allegra nonostante la sua condizione e la perdita dei suoi genitori in un incidente qualche anno prima. Le visite frequenti di Akari e la sua spensierata luminosità fanno uscire Rui dal suo guscio e il tempo trascorso con lei inizia a brillare nella sua oscurità. Mentre i loro cuori si avvicinano, non sanno che il suo amaro passato e la perdita della vista di lei sono profondamente intrecciati.