Dynit annuncia Let Me Eat Your Pancreas e molto altro nelle sale italiane

Adler Entertainment in collaborazione con Dynit annuncia la nascita di I Love Japan. Si tratta di un’etichetta che riunirà le produzioni del Giappone ancora inedite in tutti i cinema italiani o in occasioni di importanti anniversari. Questo vuol dire che finalmente anime e live action popolarissimi in Giappone arriveranno anche in Italia e il progetto I Love Japan di Dynit inizierà con una trilogia live action incentrata su storie di passione, amicizia e profondi sentimenti.

Tra febbraio e aprile 2025 usciranno Let Me Eat Your Pancreas (3, 4 e 5 febbraio), Your Eyes Tell (7-9 aprile) e April Come She Will (28-30 aprile). Chi andrà a vedere questi titoli al cinema avrà la possibilità di vincere un soggiorno studio a Tokyo per immergersi nella cultura giapponese e imparandone la lingua. Per provare ad aggiudicarsi tutto questo bisognerà acquistare il biglietto per uno dei film di I Love Japan. Il concorso sarà valido dal 3 febbraio fino a maggio.

Let Me Eat Your Pancreas è un lungometraggio su una struggente storia d’amore e di amicizia ispirata alla pluri-premiata light novel di Yoru Sumino. Il film ha riscosso un notevole successo in patria e all’estero, incassando oltre 39 milioni di dollari e ricevendo, tra le altre, la nomination per il miglior film dell’anno al 41° Japan Academy Award e al 60° Blue Ribbon Awards. Inoltre l’omonimo manga Let Me Eat Your Pancreas (Voglio Mangiare Il Tuo Pancreas), disegnato da Kirihara Idumi, ha ottenuto un rating di gradimento del 93% tra gli utenti di Google.

Gli eventi ruotano attorno a due ragazzi con due diverse personalità e un segreto ad unirli. Sakura Yamauchi e Haruki Shiga sono compagni di classe, ma non sono mai stati in confidenza. Lei è popolare, allegra e piena di vita, mentre lui è un ragazzo timido e impacciato. Un giorno, per caso, Takumi trova il diario della ragazza e fa una terribile scoperta: Sakura ha una malattia al pancreas e non le resta molto tempo. Per aiutare la compagna malata a esaudire i suoi ultimi desideri Haruki si lascia coinvolgere in una serie di capricci e avventure, passando da un’iniziale distacco a una profonda amicizia e lasciandosi travolgere dallo spirito gioioso di Sakura.