Dandadan: svelato il periodo di uscita della seconda stagione

La seconda stagione di Dandadan è alle porte. La prima stagione dell’anime di Science SARU, che adatta le vicende del manga di Yukinobu Tatsu, ha debuttato lo scorso ottobre ed è rapidamente diventata una delle migliori nuove serie del 2024. La prima stagione è durata un totale di 12 episodi e si è conclusa con un grande cliffhanger. Di conseguenza, i fan hanno desiderato ardentemente che la seconda stagione riportasse sul piccolo schermo Okarun, Momo e Jiji e si tuffasse nell'”arco della casa maledetta”.

E lo richiesta sarà subito esaudita in quanto la data di uscita ufficiale della seconda stagione di Dandadan debutterà il 3 luglio, il che restringe la precedente finestra di uscita dell’estate 2025 inizialmente concessa alla seconda stagione. Ma questa non è l’unica buona notizia che i fan di Dandadan hanno ricevuto, poiché sono appena stati rilasciati un nuovo promo e un aggiornamento molto sorprendente.

Dopo l’annuncio della data di uscita della seconda stagione di Dandadan, è stata svelata una nuova promozione per il ritorno dello show, che anticipa cosa succederà a luglio. Il bellissimo nuovo poster raffigura Momo e Okarun che usano i loro poteri, insieme a Turbo Granny, che si aggrappano disperatamente per la cara vita. Sullo sfondo, Jiji ha scatenato la sua forma di Occhio Malvagio, mentre la sua casa d’infanzia precipita nell’oblio intorno a loro.

I fan sapevano già che la seconda stagione avrebbe adattato gli archi narrativi di “Casa Maledetta” e “Occhio Malvagio”, poiché il primo era il cliffhanger esplosivo alla fine della prima stagione. Mentre molti erano frustrati dal fatto che l’arco narrativo fosse stato posticipato alla seconda stagione, la nuova promozione ha senza dubbio entusiasmato i fan per l’imminente adattamento della trama preferita dai fan.

Il nuovo poster è solo la punta dell’iceberg del grande annuncio della stagione 2 di Dandadan. I fan ricorderanno che, prima del debutto della stagione 1 a ottobre, alcuni cinema selezionati stavano proiettando Dandadan: First Encounter. Il film di 75 minuti includeva i primi tre episodi della stagione 1. Momo e Okarun riporteranno la loro caccia al kintama scomparso di quest’ultimo al cinema prima dell’uscita della stagione 2 su Crunchyroll.

Proprio come è successo con la prima stagione, i primi episodi della stagione 2 di Dandadan saranno proiettati in anticipo in alcuni cinema selezionati in tutto il mondo. Le proiezioni si terranno per la prima volta in Asia a partire dal 30 maggio. I fan statunitensi potranno vedere la seconda stagione di Dandadan sul grande schermo dal 6 giugno, mentre i fan europei dovranno aspettare ancora un giorno, fino al 7 giugno.