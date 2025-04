One Piece: Oda conferma una ship romantica tra due personaggi

Anche se One Piece ha evitato il romanticismo da quando ha debuttato, questo non ha impedito ai fan di immaginare una ship, ossia una relazione romantica, tra i personaggi della serie. Da ship popolari come Frobin (Franky e Robin) a quelle di nicchia come ZoSan (Zoro e Sanji), i fan hanno immaginato molte coppie romantiche nella ciurma di Cappello di Paglia nel corso degli anni. Ciò include anche il capitano e il navigatore della ciurma, che sono spesso indicati come LuNami (Luffy e Nami). Sebbene questa coppia sia stata finora interamente creata dai fan, il nuovo spin-off di One Piece potrebbe aver appena aggiunto benzina sul fuoco con Eiichiro Oda che ha sottilmente rivelato il suo sostegno verso una ship.

Ad AnimeJapan 2025, One Piece ha recentemente annunciato un adattamento anime del manga spin-off Koisuru One Piece o One Piece Love di Daiki Ihara, una commedia romantica incentrata su due studenti delle superiori di nome Yamamato Rufy e Koyama Nami. Lo spin-off è stato rilasciato il 1° aprile 2025 su YouTube, TikTok e Instagram. Per celebrare la sua uscita, l’account X ufficiale del franchise ha condiviso un messaggio di Oda che chiedeva ai fan di guardare la nuova serie, definendola in particolare uno spin-off ufficiale. Questo è considerato da molti come una conferma non ufficiale che LuNami sia dopotutto canonico, mettendo finalmente a tacere il dibattito.

Fin dall’inizio, Oda ha chiarito più e più volte che One Piece non ha alcuna storia d’amore semplicemente perché è una serie shonen rivolta a ragazzi che, secondo lui, non sarebbero interessati alle storie d’amore.

In un’intervista al Jump Festa 2009, a Oda è stato persino chiesto se ci fosse qualcuno che piacesse a Nami, e la sua risposta ha immediatamente distrutto ogni speranza di romanticismo tra i membri dell’equipaggio. Quanto al fatto che Nami nutra potenzialmente sentimenti romantici per qualcuno dei membri dell’equipaggio, Oda ha detto che lei vede tutti gli aspetti e le qualità positive dei ragazzi, ma One Piece non è una storia d’amore.

Nonostante Oda eviti fortemente il romanticismo, questo non ha mai impedito ai fan di accoppiare i Pirati di Cappello di Paglia, con LuNami che è una delle ship più popolari ma anche la più dibattuta. Data la storia passata di Nami e gli eventi di Arlong Park, è facile capire perché i fan shippino insieme Luffy e Nami, soprattutto perché è il primo membro femminile dell’equipaggio. Per molto tempo, questa ship è rimasta inattiva nei circoli dei fan, anche se sembra che il nuovo spin-off di One Piece stia finalmente rivelando i veri sentimenti di Oda sulla coppia dietro tutte le negazioni.

Oltre al recente messaggio che accompagna l’uscita dell’anime, Oda ha anche dichiarato in precedenza lo spin-off come ufficiale nell’SBS del Volume 97, dove ha anche rivelato di aver seguito la serie settimanalmente. Oda ha continuato a supportare la serie nel corso degli anni e, sebbene sia ancora dubbio che One Piece vedrà mai una vera e propria forma di romanticismo, forse l’ultimo spin-off è un segno che Oda sta finalmente cambiando idea sul fronte del romanticismo. Per ora, questa è la cosa più vicina alla conferma che gli shipper di LuNami possano ottenere e, se non altro, il nuovo spin-off di One Piece è un modo eccellente per vedere indirettamente questa amata ship salpare fino ad allora.