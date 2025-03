One Piece: annunciato un nuovo spin-off anime

One Piece si sta preparando al grande ritorno sul piccolo schermo ad aprile e per celebrare l’evento è stato annunciato un nuovissimo spin-off della serie anime. L’annuncio arriva in occasione dell’AnimeJapan 2025 che ha rivelato alcuni progetti per il futuro dell’anime. Ora che l’anime tornerà dalla sua storica pausa di sei lunghi mesi, lo staff di Toei includerà una nuovissima serie anime spin-off che verrà lanciata sui social media e altre piattaforme web nello stesso periodo.

Durante l’AnimeJapan 2025, Toei Animation e il franchise di One Piece hanno annunciato ufficialmente l’imminente uscita di Koisuru One Piece, un adattamento anime della serie manga che segue un gruppo di amici che condividono gli stessi nomi dei membri della ciurma di Cappello di Paglia. Questo nuovo anime spin-off di Shonen Jump+ debutterà su YouTube, Instagram e TikTok in Giappone ogni giorno a partire dal 1° aprile per commemorare il ritorno dell’anime.

Koisuru One Piece è stato creato per la prima volta da Daiki Ihara per Shonen Jump+ di Shueisha nel 2018. È uno spin-off ufficialmente riconosciuto dei servizi principali che segue un giovane gruppo di due ragazzi e due ragazze, insieme al loro terzo incomodo, che condividono i nomi con i membri della ciurma di Cappello di Paglia. Questi finiscono per legare grazie al loro amore per il franchise One Piece di Eiichiro Oda. Miki Kobayashi produrrà la nuova serie anime con Yu Kamatani e Hazuki Omoya come registi per Toei Animation.

Tutti gli episodi saranno lanciati su YouTube, Instagram e TikTok ogni giorno dal 1° al 5 aprile per aiutare a promuovere il ritorno della seconda parte dell’arco di Egghead. Il nuovo anime di Koisuru One Piece vedrà anche Hanao Iida come character designer, Midori Tanaka che lavorerà in qualità di art director, Emi Nakajima come color designer e Kosuke Ohori sarà il direttore della fotografia.

La seconda parte dell’arco di Egghead debutterà il 6 aprile in Giappone e sarà trasmesso in streaming sia su Netflix che su Crunchyroll. Ci saranno alcuni grandi piani di rilascio con Crunchyroll quel fine settimana, tuttavia, poiché durante l’AnimeJapan2025 è stato annunciato che Crunchyroll sta pianificando un doppio weekend di première. Non solo pubblicheranno uno speciale riassuntivo di 83 minuti per la prima metà dell’arco Egghead di One Piece che si è concluso lo scorso autunno, ma offriranno anche i primi due nuovi episodi della seconda parte dell’arco.

Fonte – Comicbook