Toei Animation potrebbe vincere l’Oscar per la prima volta

Toei Animation è tra gli studi di animazione più famosi di sempre in tutto il mondo grazie a serie anime come One Piece, Dragon Ball, I Cavalieri dello zodiaco, Sailor Moon, Slam Dunk, Digimon e tanto altro. Essere nominati per un Academy Award è spesso considerato uno dei più grandi riconoscimenti che un film possa ottenere, per non parlare della vittoria. E nonostante Toei Animation sia una delle più grandi produzioni di animazione in Giappone, non ha mai ricevuto una nomination all’Oscar.

Tuttavia, quest’anno, la società potrebbe vincere l’Oscar per le nomination agli Academy Awards di quest’anno. Il cortometraggio della società, Magic Candies, è nella rosa dei 15 film candidati per l’Oscar come miglior cortometraggio d’animazione per la 97a edizione degli Academy Awards.

Magic Candies è un cortometraggio surrealista su un ragazzo a cui piace stare da solo e giocare con le biglie. Alla fine mette le mani su delle caramelle speciali a forma di biglia che, dopo averne mangiata una, gli permette di sentire il suo divano parlare. Presto si rende conto di poter comunicare con diversi oggetti, persone e animali ogni volta che consuma una delle caramelle. Magic Candies utilizza un’animazione CGI speciale che fa sembrare il film simile all’argilla e allo stop-motion. Il cortometraggio ha ricevuto consensi per la sua animazione e la sua storia commovente, ricevendo numerosi riconoscimenti e nomination ai premi.

Magic Candies ha una minima possibilità di essere nominato per l’Academy Award come miglior cortometraggio animato, per non parlare di vincere. Mentre gli Oscar spesso nominavano film stranieri nelle categorie Lungometraggio animato e Cortometraggio, c’è uno stigma intorno agli anime che l’Academy deve ancora riconoscere. Toei Animation e altri studi di anime spesso inviano i loro film per i premi e non arrivano alle nomination finali. L’Academy non considera i lungometraggi anime popolari e persino universalmente acclamati, come l’acclamato film Your Name del 2016. Anche il recente grande successo di Toei, The First Slam Dunk, è finito solo nella rosa dei candidati ma non è stato nominato per gli Oscar del 2023.

Le opere di Hayao Miyazaki e dello Studio Ghibli sono le eccezioni al pregiudizio dell’Academy nei confronti degli anime. Poiché il lavoro di Miyazaki ha avuto un’ispirazione chiara e attuale per la cinematografia moderna, lui e il suo studio spesso ottengono un lasciapassare e ricevono riconoscimenti di premi che altri film di anime non ottengono. Il Ragazzo e l’Airone di Miyazaki è riuscito ad aggiudicarsi l’Oscar per il miglior film d’animazione alla 96a edizione degli Academy Awards. Lo Studio Ghibli aveva precedentemente vinto il premio per il miglior film d’animazione con La città incantata, diventando uno dei pochi studi cinematografici stranieri ad aver vinto più di un Oscar.

Fonte – Comicbook