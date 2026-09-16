The Vermilion Mask: svelati trailer, sigle e data d’inizio

Ci sono novità su The Vermilion Mask, in quanto è stato svelato un nuovo trailer principale insieme a un key visual inedito e alla data d’inizio in Giappone, fissata per sabato 10 ottobre 2026 alle 17:30 sul network di Yomiuri TV e Nippon TV, mentre Crunchyroll ha confermato lo streaming in simulcast per lo stesso periodo.

Nel video debuttano anche le due sigle della serie, ossia la opening Firestarter cantata dai MAN WITH A MISSION, noto per aver composto la colonna sonora di Vinland Saga, e la ending Koe interpretata da yutori, formazione comparsa anche su My Hero Academia: Vigilantes.

Inoltre, al cast, si aggiungono sei voci con Kenji Nojima nel ruolo di Hien, Aoi Koga in quello di Lasgarl, Yuki Shin a interpretare Clown, Akihisa Wakayama a doppiare Rinne, Aya Endo nei panni di The Mask of Necromancy e Yui Horie a dare voce a Master, Taihi Kimura nel ruolo del protagonista Peru d’Arrest, Yuki Yamamoto in quello di Sonarue Maywood, Kazuki Ura come Mok Sharib, Takanori Hoshino come Gouon, Wataru Komada come Totoque, Kazuhiko Inoue come Gaston Roux, Junya Enoki come Zent e Akio Otsuka come The Mask of the Warrior God.

Alla regia c’è Tetsuaki Watanabe, già al lavoro sulla prima stagione di Blue Lock, con Gai Hazako nel ruolo di assistant director, mentre la series composition è di Daisuke Ohigashi, sceneggiatore anche di Fate/strange Fake. Il character design e la direzione dell’animazione sono di Hisashi Higashijima, già su Mashle: Magic and Muscles. Le musiche sono di Arisa Okehazama, autrice anche della colonna sonora de Il monologo della Speziale. Infine, lo studio 100studio produce l’animazione, con Dr. Poro e Nabana Naba a supervisionare la storia.

Ricordiamo che il manga è scritto da Dr. Poro ed è disegnato da Nabana Naba, con la serializzazione partita il 27 febbraio 2021 su Young King Ours di Shonengahosha e nove tankobon già usciti in Giappone a luglio 2026. La trama segue Peru, allievo del produttore di maschere Gaston Roux, che finisce sotto il controllo della Maschera del dio guerriero e in quello stato uccide gli amici, compreso il maestro, per poi giurare di distruggere tutte le altre maschere sparse nel mondo e partire così per un viaggio di espiazione, tra nuovi compagni e avversari legati ai manufatti. Le maschere donano poteri a chi le indossa e in certi casi aprono possibilità infinite, mentre in altri scatenano una tragedia, con tra i manufatti citati la Maschera del dio guerriero, la Maschera del ragno, la Maschera del drago di fiamma, la Maschera del coraggio e la Maschera vermiglia.

Infine, Crunchyroll ha previsto anche un’anteprima teatrale all’interno di Anime Nights Sneak Peek a settembre 2026, prima del debutto televisivo del 10 ottobre.