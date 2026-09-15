Bleach: TYBW: svelata la data di uscita del finale della quarta parte

La serie animata di Bleach: La Guerra dei Mille Anni ha recentemente sorpreso i fan con l’annuncio di una pausa prima degli ultimi due episodi. Tuttavia, allo stesso tempo, è stata confermata la data di uscita dell’episodio conclusivo della serie. L’ultima parte della stagione finale di Bleach, The Calamity, ha debuttato sul piccolo schermo all’inizio di quest’estate, offrendo momenti epici che gli appassionati attendevano di vedere da oltre un decennio.

The Calamity andrà incontro ad una pausa di un mese dopo l’uscita dell’episodio 48, prevista per questo fine settimana. Questa interruzione servirà a garantire al team di produzione il tempo necessario per realizzare episodi conclusivi di altissima qualità. Questo significa che i fan dovranno attendere il 19 ottobre per l’episodio 49 e il 26 ottobre per il finale, l’episodio 50. Viz Media ha confermato questa notizia, che ha reso nota la data e l’orario ufficiali per la distribuzione in streaming.

Non si tratta della prima pausa per l’adattamento anime di Bleach: La Guerra dei Mille Anni, in quanto ce ne sono state altre durante le prime tre stagioni. Sebbene sia la stagione più breve dell’anime, appare anche come la più impegnativa in termini di contenuti realizzati, senza dimenticare tutti i contenuti inediti mai mostrati nel manga di Tite Kubo.

Gli episodi rimanenti sono due e sono molti gli interrogativi su come si concluderà effettivamente Bleach. La battaglia finale tra Ichigo e Yhwach era stata notevolmente abbreviata nella versione originale, dato che Shueisha sembrava spingere Kubo a chiudere la serie il più in fretta possibile. Dunque l’anime rappresenta per Kubo l’occasione di realizzare esattamente il finale che aveva in mente nel manga.

Nell’ultimo episodio, prima della pausa, Yhwach è apparso in tutti e tre i mondi nel suo tentativo di distruggere ogni cosa, come mai si era visto nel finale del manga. A questo punto, gli appassionati si trovano in un territorio inesplorato, quindi è certo che l’anime riserverà ancora molte sorprese in quanto nessuno potrà prevedere gli eventi che porteranno alla conclusione degli scontri.