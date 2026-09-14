Kagurabachi: annunciata la pausa improvvisa del manga

Kagurabachi è tra le novità più recenti di Weekly Shonen Jump ad aver catturato l’attenzione dei lettori ancor prima del debutto del primo capitolo. La serie shonen è ampiamente considerata la nuova colonna della rivista giapponese, ma recentemente un nuovo aggiornamento ha sorpreso i fan visto che il manga scritto e disegnato da Takeru Hokazono si prenderà una pausa inaspettata.

La serie era nel vivo dell’arco narrativo in corso, incentrato sui flashback della Guerra Seitei a cui si è arrivati ​dopo un percorso non lineare. Il mangaka, Takeru Hokazono, aveva già dovuto sospendere la pubblicazione durante l’estate a causa di problemi di salute. Purtroppo, sembra che stia affrontando nuovamente queste difficoltà. Kagurabachi era tornato su Shonen Jump all’inizio dell’estate con la seconda parte del manga con l’arco narrativo dedicato ai flashback della Guerra Seitei.

Successivamente, però, Shueisha ha rivelato che la serie si sarebbe fermata ancora in concomitanza con il numero di Shonen Jump del 13 settembre. Il capitolo successivo non uscirà fino al numero della rivista previsto per il 27 settembre, a causa di un periodo di festività in Giappone.

Come annunciato sui canali social ufficiali della serie, l’uscita del capitolo 132 di Kagurabachi, prevista inizialmente sul numero 13, è stata posticipata a causa di problemi di salute di Takeru Hokazono. Fortunatamente non bisognerà attendere molto visto che sarà pubblicato nel numero successivo della rivista, il 27 settembre.

Sebbene questa interruzione sia improvvisa e costringa i fan ad attendere più a lungo per il nuovo capitolo, è probabile che la preoccupazione principale dei lettori di Kagurabachi riguardi, al momento, lo stato di salute generale di Hokazono. Ormai è risaputo a livello globale che chi pubblica su Weekly Shonen Jump è costretto a rispettare scadenze settimanali che portano a ritmi di lavoro serrati. È anche per questo che mangaka come Yoshihiro Togashi si prendono lunghi periodi di pausa tra una pubblicazione e l’altra.

Riguardo Kagurabachi, queste pause non cambia il futuro radioso davanti a sé dato che ad aprile 2027 debutterà sul piccolo schermo con la prima stagione dell’adattamento anime. Al momento non vi è ancora una data di uscita ufficiale al di fuori del Giappone, ma la serie sarà disponibile in streaming in esclusiva su Crunchyroll.

Il manga è pubblicato in Italia da Star Comics dall’anno scorso e gli eventi ruotano attorno a Chihiro, un giovane che passa le sue giornate a lavorare i metalli sotto la guida di suo padre, il famoso fabbricante di spade Kunishige Rokuhira. Il suo obiettivo è diventare un fabbro altrettanto abile ma la sua vita viene stravolta quando una tragedia colpisce improvvisamente i due. Da quel giorno macchiato di sangue, Chihiro e la sua spada percorrono una sola strada, quella della vendetta.