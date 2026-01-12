Vinland Saga: Yukimura fa chiarezza sui rumor della terza stagione

Negli ultimi giorni si è tornato a parlare con insistenza di una possibile terza stagione dell’anime di Vinland Saga, complice la diffusione di alcuni rumor che hanno rapidamente acceso l’entusiasmo dei fan. A fare chiarezza, però, è intervenuto direttamente Makoto Yukimura, autore del manga originale, che ha deciso di commentare la situazione in prima persona.

Attraverso un post su X, Yukimura ha spiegato di essere a conoscenza delle voci che circolano online, ma di non aver ricevuto alcuna informazione ufficiale sulla produzione di una terza stagione. In altre parole, al momento non c’è nulla di confermato, nemmeno per lui. Un dettaglio importante, soprattutto considerando che spesso questi rumor vengono rilanciati come se fossero certezze.

L’autore ha comunque scelto un tono molto tranquillo e sincero. Dopo aver ringraziato i fan per il continuo supporto, ha ammesso che gli farebbe ovviamente piacere vedere Vinland Saga continuare anche in animazione. Ha persino scherzato sulle possibili difficoltà tecniche di un’eventuale nuova stagione, citando ad esempio quanto potrebbe essere complesso animare l’iconica balestra di Hild. Un commento che dimostra quanto Yukimura sia ancora legato all’opera, pur mantenendo i piedi ben saldi a terra.

In un secondo messaggio, l’autore ha anche ironizzato sul fatto di avere attualmente un po’ di tempo libero, visto che il manga si è concluso nel luglio 2025. Con il suo solito umorismo, ha detto che sarebbe persino disposto ad aiutare lo staff dell’anime, anche solo occupandosi di compiti semplici come portare i bento sul set.

Per ora, quindi, la situazione è chiara: non esiste alcun annuncio ufficiale da parte del comitato di produzione o degli studi coinvolti. I rumor sembrano essere nati dall’enorme desiderio dei fan di rivedere Thorfinn sullo schermo, più che da informazioni concrete.

Vinland Saga, serializzato per la prima volta nel 2005 e conclusosi nel 2025, ha lasciato un segno profondo grazie alla sua evoluzione narrativa. Dopo una prima stagione animata da WIT Studio nel 2019 e una seconda stagione curata da MAPPA nel 2023, la serie è diventata sempre più introspettiva, concentrandosi sul percorso umano e morale del protagonista.

Per ora non resta che aspettare. La speranza, condivisa anche dallo stesso Yukimura, è che prima o poi arrivi una conferma ufficiale. Fino ad allora, meglio godersi quello che Vinland Saga ha già saputo raccontare.