Mashle: Magic and Muscles, la terza stagione dell’anime ha finalmente una data e un trailer ufficiale

Il bignè più famoso del mondo dell’animazione giapponese sta per tornare a suon di pugni, sollevamento pesi e un totale disprezzo per le leggi della magia. Nel corso dell’affollatissimo Anime Expo 2026 è arrivato l’annuncio che tutti i fan stavano aspettando: la terza stagione di Mashle: Magic and Muscles debutterà ufficialmente a partire dal mese di gennaio del 2027. Per l’occasione, la produzione ha rilasciato il primissimo trailer ufficiale e una serie di teaser visual incentrati sul prossimo ed imminente arco narrativo della serie, intitolato per l’esattezza “The Tri-Magicathlon Divine Visionary Final Exam Arc”.

Dietro le quinte del progetto non ci saranno scossoni, garantendo la continuità che ha decretato il successo delle passate edizioni dello show. La serie animata continuerà infatti ad essere prodotta dal celebre studio A-1 Pictures, con la regia saldamente affidata a Tomonari Tanaka e la sceneggiatura curata da Yosuke Kuroda. Il team artistico sfrutterà al massimo le sue doti per portare su schermo le assurde avventure nate dalla mente del mangaka Hajime Komoto, il cui manga originale si è concluso sulle pagine della prestigiosa rivista Weekly Shonen Jump.

Per chi avesse bisogno di un piccolo ripasso, le vicende si svolgono in un universo narrativo dove l’uso della magia è la normalità assoluta e determina il valore sociale di ogni individuo. In questo rigido contesto si muove Mash Burnedead, un ragazzo bizzarro che vive nascosto in un bosco e possiede un segreto tanto enorme quanto pericoloso, non ha nemmeno un briciolo di potere magico. Per difendere la sua famiglia e garantirsi un’esistenza pacifica, Mash si ritrova costretto a iscriversi alla prestigiosa accademia di magia, puntando al titolo d’élite di Illuminato Divino. Per colmare il divario con gli altri studenti della scuola, il protagonista farà affidamento esclusivamente sui suoi muscoli d’acciaio scolpiti da allenamenti estremi, distruggendo ogni tipo di incantesimo avversario a colpi di pura potenza fisica e ironia demenziale.