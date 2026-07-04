Here U Are: il manhua di DJun diventa un anime

Here U Are avrà un adattamento anime. L’annuncio è arrivato il 3 luglio 2026. Il manhua è scritto e illustrato da DJun ed è pubblicato da Dongman Manhua. In Italia è disponibile grazie a Star Comics, che ha annunciato la licenza nel 2022 e ha completato la pubblicazione in quattro volumi. Il quinto volume, Here U Are Forever, raccoglie storie extra ed è uscito a maggio 2025.

La storia è ambientata in un dormitorio universitario. Yu Yang è un secondo anno incaricato di aiutare i nuovi arrivati a sistemarsi. Si trova subito in conflitto con Li Huan, matricola dal carattere opposto al suo. Uno è riservato e metodico, l’altro impulsivo e diretto. Il rapporto tra i due evolve lentamente, tra incomprensioni, avvicinamenti e momenti di vulnerabilità. La serie è completata e conta episodi distribuiti digitalmente sulla piattaforma Webtoon.

Il manhua è stato pubblicato originariamente tra il 2017 e il 2020 ed è diventato uno dei titoli Boys Love cinesi più letti a livello internazionale. La storia ha conquistato una fanbase solida grazie all’approccio realistico ai personaggi, alla costruzione graduale del rapporto e alla qualità artistica di DJun. La serie è disponibile in inglese, italiano, francese e in numerose altre lingue.

Al momento dell’annuncio non sono stati comunicati lo studio di animazione, il regista, il cast dei doppiatori né la data di uscita. Ulteriori dettagli saranno resi noti in seguito tramite il sito ufficiale del progetto.

Inoltre, Here U Are si inserisce in un panorama sempre più ricco di adattamenti anime tratti da manhua e manhwa. Il genere Boys Love ha già ottenuto diverse trasposizioni di rilievo negli ultimi anni. Su MangaForever è già disponibile la notizia sull’arrivo in Italia di Love in the Palm of His Hand, manga Boys Love di Rinteku pubblicato da J-POP Manga. Tra i recenti annunci di adattamenti anime da fumetti non giapponesi figura anche ELECEED, webtoon coreano di Son Jeho e ZHENA, con debutto previsto per inizio 2027 prodotto da DandeLion Animation Studio.

Sul fronte dei titoli Boys Love già trasmessi, Fatti forza, Nakamura! di Syundei ha ricevuto un adattamento apprezzato dal pubblico. La crescita di questo segmento riflette un interesse globale sempre più consolidato per storie romantiche con protagonisti maschili, provenienti sia dal Giappone che dall’Asia orientale in senso più ampio.

