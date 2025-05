Le uscite manga Star Comics del 13 maggio 2025

Tra le uscite manga Star Comics del 13 maggio 2025 troviamo l’esordio, anche in edizione variant, di Super String: Marco Polo’s Travel to the Multiverse, la reinterpretazione della storia del commerciante veneziano firmata da Inwan Youn e Boichi.

Un’altra particolare reinterpretazione moderna è Montecristo, il classico della letterature di Alexandre Dumas trasportato nell’America post 11 settembre da Jordan Mechner e Mario Alberti.

Inoltre continua Dragon Quest – The Adventure of Dai, arrivano le Extra Stories di Here U Are nel volumetto speciale Forever e a sorpresa ecco il quarto fanbook ufficiale dell’anime di Demon Slayer.

Ecco di seguito, le varie uscite manga Star Comics del 13 maggio 2025, come riportate dal sito ufficiale della casa editrice.

Le uscite manga Star Comics del 13 maggio 2025

AYAKASHI TRIANGLE n. 14

DRAGON n.324

di Kentaro Yabuki

€ 5,90

Un bilanciato mix fra sentimento, sovrannaturale, comicità, azione, suspense e… inquadrature maliziose!

L’ayakashi medium Suzu è nel mirino del Gogyosen! Matsuri la difende prontamente, ma al suo corpo accade qualcosa di strano… Ora i Matsuri sono due, uno che ha di nuovo l’aspetto di un ragazzo e l’altro con un corpo femminile! Che tra loro, entrambi convinti di essere il vero Matsuri, e Suzu si crei un nuovo triangolo…?!

BEAT & MOTION n. 3

FAN n.308

di Naoki Fujita

€ 6,90

NON È MAI TROPPO TARDI PER REALIZZARE I PROPRI SOGNI!

Al festival dei fuochi d’artificio, Tatsuhiko decide di parlare a Nico di ciò che prova riguardo alla loro creazione. Si accorge però che, indipendentemente dalla sua volontà, ciò che ha realizzato rischia di ferirla. Nico, invece, si è iscritta a un concorso per musicisti. La sua avversaria è la famosissima cantante Miyu, sua coetanea, e sembra che in passato tra le due sia successo qualcosa…

DRAGON QUEST – THE ADVENTURE OF DAI n. 7

di Riku Sanjo,Koji Inada,Yuji Horii

€ 9,00

Per opera di Baran, che afferma di essere suo padre, Dai ha perso i ricordi e viene tenuto nascosto dai compagni. Il comandante della legione superdraghi, tuttavia, ben intenzionato a riprendersi Dai, convoca i tre maestri del drago sotto il suo comando e dà inizio a un attacco! Pur di proteggere il compagno, Popp si lancia impulsivamente in combattimento completamente da solo!

HERE U ARE FOREVER – EXTRA STORIES

QUEER LABEL n.19

di Djun

€ 9,90

IL PRIMO WEBCOMIC CINESE DI STAR COMICS! A GRANDISSIMA RICHIESTA, UNO DEI MANHUA PIÙ AMATI E ATTESI!

I personaggi di Here U Are tornano in uno speciale volume extra, che raccoglie tutte le side stories realizzate dopo la conclusione della serie regolare, una mini gallery e… un capitolo inedito disegnato da Djun in esclusiva per l’Italia! Un volume imperdibile per tutti i fan di Yu Yang e compagni!

JINRUI-SHOKU: BLIGHT OF MAN n. 3

ZERO n.279

di Mitsuchiyomaru,Yuki Sato

€ 6,90

DIRETTAMENTE DA MANGA PLUS ARRIVA UNA SERIE THRILLER SORPRENDENTE E TERRIFICANTE, CHE VI TERRÀ COL FIATO SOSPESO!

La ragazza sensitiva Tsukiko affronta il nemico… Quale sarà la capacità sorprendente del “dio” da lei creato?! Alla fine dello scontro viene rivelato il complotto ordito dal nemico, che supera qualsiasi immaginazione…! Perché la mummificazione degli umani accade così frequentemente? Finalmente verrà rivelata la scioccante verità…!

KAGURABACHI n. 3

VARIANT COVER EDITION

JANKU n.#

di Takeru Hokazono

€ 7,50

LA SCINTILLA DEL METALLO CHE SI TRASFORMA IN UNA BELLISSIMA E SOLIDA KATANA.

Azione, violenza e spettacolari combattimenti in una storia a cavallo fra il sovrannaturale e il noir!

La Shinuchi, la più potente delle sei spade incantate, sta per essere messa all’asta!

La vendita clandestina è organizzata da criminali per altri criminali, gente che per quell’arma è pronta a sacrificare la propria vita. Chihiro, tuttavia, non ha alcuna ragione per temere coloro che si mettono tra lui e la sua vendetta: li eliminerà tutti!

Il volume sarà disponibile anche in una speciale edizione con variant cover.

MONTECRISTO

ONE SHOT n.1

di Mario Alberti,Jordan Mechner

€ 29,90

DAL CREATORE DI PRINCE OF PERSIA, UN’ORIGINALE INTERPRETAZIONE DI UN CLASSICO DELLA LETTERATURA

La storia de Il Conte di Montecristo, scritta da Alexandre Dumas, è nota: un uomo innocente, tradito dai propri amici, viene ingiustamente imprigionato. Una storia di cui Sam Castillo si ritrova suo malgrado protagonista. New York, 2005: appena fidanzato con Abigail, Sam viene accusato di terrorismo che minaccia la sicurezza nazionale e mandato in un sinistro penitenziario al largo delle coste africane. Il suo “abate Faria” sarà un altro detenuto che, dopo aver scavato per anni un tunnel, rivela a Sam un passaggio nella roccia e un modo per renderlo, una volta fuori, un uomo ricco. Dopo 15 anni all’inferno, Sam non ha dimenticato nulla, né Abigail né i volti di chi lo ha tradito. Jordan Mechner (creatore del videogioco Prince of Persia e sceneggiatore) e Mario Alberti (disegnatore, già noto per Prometheus, The Wall) ci mettono sulle tracce di un uomo schiacciato dal sistema nell’America post-11 settembre.

ONE PIECE n. 110

YOUNG n.365

di Eiichiro Oda

€ 5,20

PROSEGUE A VELE SPIEGATE L’EPOPEA DEL MAESTRO ODA. QUALI ALTRI RECORD POTRÀ ANCORA BATTERE?

Con l’aiuto dei Pirati Guerrieri Giganti, Rufy e i suoi vedono la luce sull’Isola del Futuro, ma gli Astri di Saggezza fanno barriera bloccando la loro agognata e rocambolesca fuga. Intanto comincia la trasmissione del messaggio registrato da Vegapunk prima di morire, e il suo contenuto fa tremare il mondo…

STAGE S n. 3

GHOST n.236

di Tomoya Harikawa

€ 6,90

UN’ESTENUANTE LOTTA CONTRO IL DESTINO E UN “DIO” CRUDELE! TOMOYA HARIKAWA SEGNA IL SUO BRILLANTE DEBUTTO SULLE PAGINE DI SHONEN JUMP+ CON UNA SERIE CHE VI LASCERÀ COL FIATO SOSPESO!

Dopo essere entrato in contatto con la Tora Electronics, una società segreta di onmyoji, Meguru decide di sottoporsi a un addestramento per imparare a controllare i suoi nuovi poteri. Nel frattempo, delle impurità umanoidi che si definiscono figlie di Kurohebi si mettono sulle tracce di Sara nel tentativo di rapirla e usarla come yorishiro per la resurrezione della loro madre…

SUPER STRING: MARCO POLO’S TRAVEL TO THE MULTIVERSE n. 1

TARGET n.166

di Boichi,Inwan Youn

€ 6,50

A 700 ANNI DALLA SUA SCOMPARSA, GIAPPONE E COREA REINTERPRETANO L’AVVENTURA DI MARCO POLO ALLE PRESE CON… IL MULTIVERSO!

Marco Polo è un orfano che abita a Venezia e che lavora senza sosta per mantenere i suoi fratellini. Per proteggere la sua famiglia si ritrova catapultato in un mondo completamente diverso dal suo. È solo l’inizio di una grandiosa avventura, che lo porterà a scoprire oscure verità e i segreti di nuovi, fantastici universi! A settecento anni dalla sua scomparsa, Giappone e Corea reinterpretano l’avventura di Marco Polo alle prese con… il multiverso!

Azione e mistero vi aspettano nella serie che ha visto la collaborazione dell’editore giapponese Shogakukan e dello studio coreano YLAB, scritta dal geniale Inwan Youn e magistralmente disegnata da Boichi (Dr.Stone)!

SUPER STRING: MARCO POLO’S TRAVEL TO THE MULTIVERSE n. 1

VARIANT COVER EDITION

TARGET n.#

di Boichi,Inwan Youn

€ 7,90

Il primo volume si vestirà con una fantastica variant cover!

TV ANIME DEMON SLAYER: KIMETSU NO YAIBA OFFICIAL CHARACTERS BOOK n. 4

ANIME n.1

di Koyoharu Gotouge

€ 6,90

Per i tantissimi appassionati di Demon Slayer – Kimetsu no Yaiba, è in arrivo a sorpresa il quarto fanbook ufficiale dell’anime televisivo delle avventure di Tanjiro e compagni! Un volume imperdibile, con pagine sia a colori che in bianco e nero, che vi permetterà di approfondire la conoscenza dei vostri personaggi preferiti attraverso una splendida raccolta di curiosità, schede, interviste, gallery e altri preziosi contributi tutti da scoprire. E in allegato troverete anche dei simpatici sticker e un fantastico e coloratissimo mini-poster!