Demon Slayer: “Chi vuole vedere il finale, dovrà andare al cinema”

I fan di Demon Slayer dovranno prepararsi a un finale epico, ma non sul piccolo schermo come spesso accade. Rahul Purini, Presidente di Crunchyroll, ha recentemente pubblicato un’intervista a Deadline nella quale ha lasciato intendere che l’intero arco narrativo finale della serie sarà distribuito solamente al cinema, attraverso la trilogia di un film ambientata nell’infinity Castle.

“La trilogia di film rappresenta l’arco finale della storia e per i fan, se vogliono vedere la fine, dovranno guardarlo al cinema.”

Con l’uscita del primo capitolo previsto per il 18 luglio 2025 in Giappone e l’11 settembre 2025 in Italia, il film sarà distribuito da Crunchyroll e Sony Pictures sia in versione doppiata che con i sottotitoli.

Il primo film della saga: Demon Slayer – Il Castello dell’Infinito

Il primo capitolo della trilogia debutterà questa estate in Giappone e già ci aspettiamo dei record assurdi. In Italia la pellicola uscirà come anticipato l’11 settembre e molto probabilmente rimarrà poche settimane come “evento”, anche se prevediamo una programmazione più lunga in vista dei numeri da capogiro che potrebbe fare anche in Italia.

La trilogia adatterà l’arco narrativo conclusivo del manga di Koyoharu Gotouge, comprendente sia Il Castello dell’Infinito che Il Conto alla Rovescia dell’Alba. Sebbene le date dei successivi film non sono ancora state annunciate, si prevede una cadenza regolare, con un film distribuito ogni due anni circa.

Un evento imperdibile

Con l’animazione curata da Ufotable e la distribuzione internazionale gestita da Crunchyroll e Sony Pictures, la trilogia promette di offrire un’esperienza cinematografia davvero peculiare, con i fan italiani che avranno l’opportunità di vivere la conclusione della saga sul grande schermo a partire da settembre 2025 mentre, come ben sappiamo, il manga si è ormai concluso da tempo; resta solo qualche anno prima della conclusione ufficiale dell’anime, un prodotto importante per la notorietà di manga e anime nel mondo: un vero fenomeno globale.