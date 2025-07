ELECEED: il popolare webtoon coreano diventa un anime nel 2026

È ufficiale: Eleceed diventerà un anime. Il popolare webtoon firmato da Son Jeho (già autore di Noblesse) e illustrato da ZHENA sarà adattato per la televisione con uscita prevista nel 2026. A occuparsene sarà lo studio giapponese DandeLion Animation, già coinvolto in produzioni internazionali e noto per il suo approccio tecnico attento e preciso.

Un webtoon che ha conquistato milioni di lettori

Eleceed è una delle serie coreane più apprezzate degli ultimi anni. Al centro della storia troviamo Jiwoo, un ragazzo gentile ma dotato di riflessi fuori dal comune, e Kayden, un potente combattente rimasto intrappolato nel corpo di un gatto. I due si trovano coinvolti in un mondo nascosto, dove poteri speciali, alleanze e nemici pericolosi sono all’ordine del giorno. Con il suo mix di azione dinamica e momenti di comicità, Eleceed ha saputo conquistare lettori di ogni età, raggiungendo milioni di fan ben oltre i confini della Corea del Sud.

Lo studio d’animazione e le prime reazioni

DandeLion Animation Studio si occuperà dell’adattamento, portando in animazione le spettacolari scene d’azione e i momenti più intensi della serie. È già stato diffuso un primo teaser trailer, e le aspettative sono davvero alte. La notizia ha scatenato subito l’entusiasmo della fanbase, che da tempo auspicava una trasposizione animata all’altezza del materiale originale.

Messaggi speciali e una visual celebrativa

Per festeggiare l’annuncio, gli autori hanno condiviso un’illustrazione inedita che ritrae Jiwoo e Kayden in posa dinamica, accompagnata da un messaggio di ringraziamento ai lettori. Entrambi hanno espresso grande emozione per il progetto, sottolineando quanto l’affetto del pubblico abbia reso possibile questo traguardo.

Un altro passo avanti per i webtoon

Con Eleceed, si consolida ulteriormente il trend che vede sempre più webtoon coreani trasformarsi in serie animate. Un segnale importante che conferma il potenziale di questo formato e la sua crescente influenza nel panorama globale dell’intrattenimento.